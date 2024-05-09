نهائي دوري أبطال آسيا.. أبرز أرقام واحصاءات العين ويوكوهاما الياباني قبل لقاء الذهاب

المصدر: وام

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يحظى نهائي دوري أبطال آسيا، الذي يجمع بين فريقي العين مع يوكوهاما الياباني، ذهابا السبت المقبل على ملعب الفريق الياباني، وإيابا يوم 25 مايو الجاري، على استاد هزاع بن زايد، بأهمية خاصة لكلا الفريقين سعيا للتتويج باللقب القاري الأبرز، بالإضافة إلى أن هذه البطولة تعد الأخيرة بالنظام القديم الذي سيتم تغييره بداية من النسخة المقبلة.

وأحرز العين اللقب مرة واحدة في نسخة 2003، بينما لم يتوج يوكوهاما باللقب من قبل.

وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يخوض فيها العين المباراة النهائية، إذ خاض أول نهائي بنسخة 2003، وتوج باللقب على حساب تيرو ساسانا التايلاندي، وخسر في نسختي 2005، و2016، أمام كل من الاتحاد السعودي، وتشونبوك الكوري الجنوبي على الترتيب، فيما تشهد مباراة السبت الظهور الأول في النهائي القاري للفريق الياباني.

وتشهد مواجهة الفريقين أرقاما وإحصاءات مميزة، قبل لقاء ذهاب النهائي المرتقب، إذ خاض كل فريق 12 مباراة في هذه النسخة، بداية من مرحلة المجموعات، مرورا بالأدوار الإقصائية، حتى بلوغ النهائي، كانت الأفضلية فيها لفريق العين بتسجيله 28 هدفا، مقابل 21 للفريق الياباني.

ويتفوق محترف العين، المغربي سفيان رحيمي، على نظيره البرازيلي أندرسون لوبيز لاعب يوكوهاما، في عدد الأهداف المسجلة خلال النسخة الحالية، إذ يتصدر رحيمي قائمة هدافي الفريق، والبطولة بشكل عام بـ11 هدفا، في حين سجل أندرسون 6 أهداف فقط، بجميع مراحل البطولة، وهو هداف الفريق الياباني.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في أرقام وإحصائيات الأندية واللاعبين، تبلغ القيمة السوقية لفريق العين 34.40 مليون يورو، في حين تبلغ القيمة السوقية لفريق يوكوهاما 17.20 مليون يورو.

ويتصدر سفيان رحيمي لاعب العين قائمة أغلى لاعبي الفريق بـ6 ملايين يورو، يليه كاكو لاعب العين بـ5 ملايين يورو، في حين يتصدر البرازيلي أندرسون قائمة أغلى لاعبي الفريق الياباني بـ1.80 مليون يورو، ويليه مواطنه البير بـ 1.20 مليون يورو.

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