«الزعيم» يصل اليابان.. والعين على حسم لقاء الذهاب في نهائي آسيا

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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وصلت أمس بعثة فريق العين لكرة القدم إلى اليابان لأداء مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم أمام فريق «يوكوهاما» بعد غد السبت في الثانية ظهراً بتوقيت الإمارات على ملعب استاد نيسان.

وهو النهائي الرابع الذي يخوضه العين في تاريخ مشاركاته بالمسابقة القارية البارزة بنظامها الحالي، حيث يتطلع ممثل الإمارات لتحقيق نتيجة إيجابية تتيح له مواجهة مريحة في موقعة الإياب المقررة في 25 مايو الجاري على ملعب استاد هزاع بن زايد.

المران الرئيسي

وكان الفريق أدى مراناً أخيراً على ملعبه وسط أجواء سادتها المعنويات العالية والتفاؤل، وينتظر أن يؤدي مراناً خفيفاً مساء اليوم قبل أن يختتم مناوراته بمران أخير ورئيسي يجريه على ملعب المباراة حسب اللوائح.

وهو التدريب الذي ينتظر أن تحضره جماهير العين التي ستغادر غداً إلى اليابان عبر طائرتين تم توفيرهما تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي ومجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، ومتابعة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم.

أضواء

من جهتها، سلطت وسائل الإعلام اليابانية، عبر القنوات المتخصصة والصحف الرياضية، أمس، الضوء على الخبر الذي تصدر أعلى مؤشرات التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي والخاص بتوجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، والخاص بتوفير طائرتين «بوينغ 777» لجماهير العين، من أجل مساندة «الزعيم» في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2023 - 2024.

وأشارت توقعات النقاد إلى أن العين، سيحظى بدعم لافت من محبي النادي القادمين عبر الطائرات الخاصة، بالإضافة إلى الإماراتيين والخليجيين والعرب المقيمين في اليابان، حيث تقرر تخصيص 4000 مقعد لجمهور العين في استاد يوكوهاما «الدولي»، في الوقت الذي نفدت فيه نحو الـ50 ألف تذكرة.

أضواء

كما سلطت صحيفة «سوكر» اليابانية في عددها الذي نشرته صباح أمس، الضوء على نجوم «الزعيم»، وذلك عبر تقرير شامل لأداء الفريق، الذي أشارت إلى مدربه الأرجنتيني هيرنان كريسبو، الذي يعتمد أسلوباً مغايراً في دوري الأبطال عن المسابقات المحلية، إذ يعتمد أسلوب الكرة الشاملة والسرعة والمنظومة الدفاعية المتكاملة.

وحذر التقرير نادي يوكوهاما من سرعة هداف دوري أبطال آسيا برصيد 11 هدفاً، «الدولي» المغربي سفيان رحيمي، الذي تمكن من تسجيل «هاتريك» في الدور قبل النهائي في مرمى الهلال السعودي، إلى جانب صانع اللعب كاكو أليخاندرو، والذي يتمتع بالمهارة الفنية العالية والمقدرة على اختراق دفاعات المنافسين بذكاء وسهولة عالية، مشددين على أن قوة «الزعيم» تكمن في التفاهم المطلق بين رحيمي وكاكو.

كما أشارت إلى قوة خط الوسط المؤلف من ماتياس بلاسيوس وبارك يونغ-وو ويحيى نادر ومحمد عباس، قبل أن تشيد بأداء قائدي الفريق خالد عيسى وبندر الأحبابي، حيث إن كريسبو يعتمد عليهما في تحفيز زملائهما خلال المواجهة وغرس روح القتال بالصورة اللازمة.

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