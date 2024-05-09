سفارة الدولة جاهزة لدعم العين وجماهير الكرة الإماراتية

المصدر: اليابان - البيان

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أصدرت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليابان بياناً على صفحتها الرسمية في منصة «إكس»، رحبت خلاله ببعثة نادي العين الإماراتي، والجماهير الإماراتية المؤازرة للنادي، وأكدت جاهزيتها لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لنادي العين، والجمهور الإماراتي المتوقع حضوره للمباراة النهائية «الذهاب» في استاد نيسان، بمدينة يوكوهاما، بعد غد السبت.

وأكدت السفارة أنها تعمل بالتنسيق مع إدارة نادي العين على تسهيل وصول بعثة الجماهير الإماراتية الرسمية، والجماهير الإماراتية الموجودة في اليابان، والتي ترغب في حضور المباراة ومؤازرة ممثل الوطن.

وأعربت عن أمنياتها الصادقة للجماهير الإماراتية الوصول بالسلامة إلى اليابان، والاستمتاع بمشاهدة وتشجيع ممثل الدولة في أقوى بطولات القارة الآسيوية للأندية الأبطال.

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