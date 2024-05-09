نهاية «هيدن لو» لجودلفين عقب انتصاره في سباق «تشستر فاز ستيكس»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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أعلن المدرب شارلي آبلبي عن نفوق النجم «هيدن لو» لجودلفين إثر تعرضه لإصابة خطيرة عقب عبوره خط نهاية سباق «تشستر فاز ستيكس»، الذي حقق لقبها، أمس.

ويعد أحد السباقات التحضيرية لـ«الديربي الإنجليزي»، الذي سيقام الشهر المقبل. وأضاف: «لسوء الحظ لقد أصيب بكسر في ساقه، لقد تجاوز الخط بشكل جيد، وبعد ذلك عندما عبر الطريق قام بخطوة خاطئة أحدثت هذه الإصابة، إنه أمر مخيب للآمال للغاية».

وكان النجم الراحل قد توج بسباق مسافة 2500 متر «الفئة الثالثة»، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً 2.38.89 دقيقة، وبفارق 3 أطوال عن «أجندة»، بقيادة الفارس توم ماركواند، وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

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