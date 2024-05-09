محمد خلفان نجم العروبة سوبر هاتريك دوري المحترفين

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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سجل محمد خلفان نجم فريق العروبة، اسمه بماء من ذهب، في سجل تاريخ دوري الدرجة الأولى، بعد أن قاد 3 أندية للتأهل لدوري أدنوك المحترفين، في أربع مناسبات مختلفة «سوبر هاتريك»، آخرها مع فريق العروبة قبل أيام، فضلاً عن وجوده مع حتا الصاعد قبل عام إلى دوري الأضواء، ومساهمته في صعود فريق الفجيرة للمحترفين في مناسبتين سابقتين.

وكان محمد خلفان أحد نجوم الفجيرة في تلك الحقبة، وساهم بأهدافه الحاسمة في صعود الذئاب لدوري الأضواء، ليواصل مشواره بعد ذلك، ويقود حتا الموسم الماضي للمحترفين، قبل أن ينجح مع زملائه في تأهل العروبة للمحترفين قبل 4 جولات.

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