كاربوني: بالعمل والاجتهاد يبقى «الصقور» في المحترفين

المصدر: رأس الخيمة -أحمد عيسى

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أشعل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإمارات، معركة البقاء بدوري المحترفين، بعد فوزه الأخير على اتحاد كلباء 2 - 1، ضمن الجولة 22 من المنافسة، رافعاً رصيده إلى 14 نقطة، في المركز قبل الأخير «الثالث عشر»، وقلص الفارق إلى 6 نقاط مع أقرب منافسيه، خورفكان، مع نجاحه في تعطيل كلباء، الذي تجمد رصيده في 21 نقطة.

وأكد بنيتو كاربوني مدرب الصقور، أن فريقه بدأ مهمة البقاء بالدوري، من خلال مضاعفة العمل من أجل كسب المزيد من النقاط في الجولات المقبلة، وقال:

قررنا أن نبقى في دوري المحترفين، لأننا نستحق ذلك، نحتاج إلى العمل والاجتهاد، يجب ألا نتوقف. بدوره، حرص يوسف البطران رئيس مجلس الإدارة، على دعم لاعبيه معنوياً، وشاركهم فرحة الفوز على «النمور».

وشدد على أهمية خوض المباريات المقبلة دون ضغوط، والتركيز في الملعب، ذاكراً أن كل لاعب عليه أن يجتهد لأداء مهمته على أفضل ما يكون، مؤكداً للاعبيه أن ثقة إدارة النادي كبيرة في جميع العناصر، وأنهم جديرون بتحقيق الانتصارات، التي تضع الفريق في المسار الصحيح، وتحافظ على وجوده بالدوري الموسم المقبل.

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