قطار النصر مع شرودر يتعطل في محطة الوحدة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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نجح الوحدة في تخطي عقبة «العميد» الصعبة ليعود إلى سكة الانتصارات بعد غياب عن الفوز في آخر 3 مباريات في الدوري، ويحقق جملة من المكاسب أهمها معنوياً، إذ جاء الفوز على النصر بعد التتويج بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي في بطولة إنقاذ الموسم للعنابي.

وكرس الوحدة عقدته للنصر في آخر 5 سنوات، لم يتمكن فيها «العميد» من الفوز على «العنابي» في الدوري، إذ شهدت آخر 8 مواجهات جمعتهما فوز الوحدة في 4 مباريات مقابل 4 تعادلات، ويعود آخر فوز للنصر على الوحدة 2 - 1 في أبريل 2019. كما ألحق الوحدة أول خسارة بـ«الأزرق» وأوقف انتصاراته مع شرودر بعد 11 مباراة متتالية في كل المسابقات.

وبعد 8 مباريات متتالية في دوري المحترفين، وهي الخسارة الأولى منذ الهزيمة أمام الوصل في الجولة 13 في فبراير الماضي. ومن مكاسب العنابي، أن الفريق عزز موقعه في المركز الرابع في جدول الترتيب منفرداً بعدما رفع رصيده إلى 38 نقطة، بفارق نقطة عن العين الثالث.

فيما يعد الفوز هو الأول لمدرب الوحدة غوران على فريقه السابق الذي أقاله من منصبه بعد سلسلة من النتائج المخيبة في بداية الموسم قبل أن يعود النصر بنتائج إيجابية في الفترة الأخيرة مع شرودر.

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