12 فعالية رياضية متنوعة في نهاية الأسبوع بدبي

المصدر: دبي - البيان

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تشهد دبي تنظيم 12 فعالية رياضية متنوعة تنافسية ومجتمعية تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مختلف مناطق دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

ومن أبرز الفعاليات «بطولة دبي الصيفية المفتوحة لأكاديميات كرة القدم» التي تتواصل منافساتها حتى 16 يونيو المقبل ويشارك في البطولة أكثر من 9000 لاعب ولاعبة من أكثر من 90 جنسية يمثلون 501 فريق مقسمين على 16 فئة عمرية للاعبين البنين ضمن 3 مستويات و3 فئات عمرية للاعبات الفتيات، وتشهد تنظيم 250 مباراة أسبوعياً على ملاعب عدة في إمارة دبي ليكون العدد الإجمالي للمباريات أكثر من 2000 مباراة، وتعد البطولة هي الأكبر على مستوى الشرق الأوسط.

وتستضيف دبي اليوم في فندق أتلانتس النخلة دبي حفل «جوائز صناع الرياضة» (سبيا) الذي يجتمع فيه القيادات وصناع القرار والمنظمات والمرافق والحملات التي تسهم في تطوير الرياضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر معايير عدة تتضمن العمل الجماعي والاحترافي والتجاري والرؤية والاستراتيجيات الأساسية.

إضافة إلى الأهداف المحققة، كما تعتبر الجائزة فرصة ومنصة للاعتراف بالإنجازات لصناعة الرياضة في الشرق الأوسط، والعمل على مكافأة أولئك الذين تميزوا عبر القطاعات الرياضية المتنوعة، في مختلف البطولات العالمية التي استضافتها منطقة الشرق الأوسط ودولة الإمارات.

وتختتم اليوم منافسات بطولة الكرة الطائرة ضمن ألعاب مدارس دبي الدورة الرياضية الأكبر من نوعها في دبي التي تمثل أولى المحطات التأسيسية في عملية انتقاء وتطوير المواهب الرياضية ومشروع صناعة الأبطال الأولمبيين، وتتضمن 23 لعبة رياضية متنوعة يتنافس فيها أكثر من 8500 طالب وطالبة من 200 مدرسة من عمر 9 سنوات حتى عمر 19 سنة.

منافسات

ويستضيف مجمع حمدان الرياضي منافسات بطولة السباحة التطويرية الثانية ضمن سلسلة كأس الإمارات للسباحة التي تقام بعد غدٍ ويشارك فيها 620 سباحاً وسباحة من 25 نادياً وأكاديمية في 6 فئات عمرية من عمر 8 سنوات إلى 14 سنة في جميع أنواع السباحة 50 و100 و200 متر حرة وظهر وفراشة وصدر ومتنوع، كما يستضيف مجمع حمدان الأحد بطولة سيليون للسباحة.

وتتواصل منافسات بطولة الإمارات المفتوحة للريشة الطائرة حتى 2 يونيو المقبل وتقام في النادي الهندي بمنطقة عود ميثاء، وتقام بطولة سوق دبي الحرة الـ 35 للبولينغ في مركز دبي الدولي للبولينغ بمنطقة الممزر خلال الفترة من 9 مايو إلى 4 يونيو، وسباق القفال الـ 33 للسفن الشراعية التراثية فئة 60 قدماً في مياه الخليج العربي من 11 إلى 19 مايو.

وسباق سبينس للجري المجتمعي بعد غدٍ في داماك هيلز، وبطولة ستارز للجمباز الفني يومي السبت والأحد في أكاديمية ستار بمنطقة القوز 1، ويقام سباق جبال الألب للتزلج على الثلج يوم الأحد المقبل في قاعة سكي دبي بمول الإمارات، وسباق خور دبي سترايدرز المجتمعي الذي ينطلق من أمام مركز دبي التجاري العالمي الأحد.

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