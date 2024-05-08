4 آلاف مقعد للجماهير الإماراتية في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا باستاد يوكوهاما

المصدر: وام

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أعلن نادي العين تخصيص 4 آلاف مقعد للجماهير الإماراتية في استاد يوكوهاما الدولي الذي يستضيف مباراة العين ويوكوهاما مارينوس الياباني السبت المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وعقد وفد نادي العين في اليابان اجتماعات عدة مع مسؤولي نادي يوكوهاما مارينوس الياباني لبحث كافة الترتيبات المرتبطة بالمباراة.

كما تفقد وفد نادي العين استاد يوكوهاما، واطلع على مرافقه واستعداداته لاستضافة مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال آسيا.

وسلطت وسائل الإعلام الرياضية المحلية باليابان الضوء على قرار نادي العين بتخصيص طائرتين لنقل الجماهير الإماراتية إلى اليابان لمساندة فريق العين في مباراته المقررة أمام نادي يوكوهاما مارينوس.

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