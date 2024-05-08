الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعتمد برنامج مباراة العين ويوكوهاما الياباني

المصدر: وام

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اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مواعيد التدريبات الرسمية لفريقي العين ويوكوهاما مارينوس الياباني قبل 24 ساعة من المواجهة المقررة بينهما السبت المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ووفقا للائحة مسابقة دوري أبطال آسيا، يؤدي العين تدريبه عند الساعة السابعة مساء بعد غد الجمعة على استاد يوكوهاما الدولي، بينما اختار فريق يوكوهاما إجراء تدريبه عند الساعة العاشرة والنصف صباحا على ملعب كوريهاما الفرعي.

كما اعتمد الاتحاد الآسيوي، موعد المؤتمر الصحفي لنادي العين في الساعة السادسة والنصف مساء بقاعة المؤتمرات الملحقة باستاد يوكوهاما، يسبقه المؤتمر الصحفي للفريق الياباني عند الساعة الخامسة والنصف مساء.

ويعقد الاجتماع التنسيقي للمباراة عند الساعة الثانية ظهر يوم الجمعة باستاد يوكوهاما الدولي.

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