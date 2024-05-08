خالد الكعبي: شباب الأهلي سيقاتل حتى النهاية

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

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اعتبر خالد الكعبي إداري الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي، أن النسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين، أفضل وأقوى من الموسم الماضي، والذي توج فيه فريقه بطلاً للبطولة.

مشيداً بالدور والجهود التي تقوم بها رابطة المحترفين الإماراتية لتطوير المسابقة موسماً بعد موسم، وهو ما ينعكس على قوة المنافسة والصراع على اللقب، مؤكداً أن شباب الأهلي سيقاتل بكل قوة على نقاط مبارياته المقبلة وحتى النهاية، لأن الكرة لا تزال في الملعب، وهناك فرصة قائمة للوصول إلى منصة التتويج، على الرغم من صدارة الوصل لترتيب المسابقة.

وأثنى على أداء لاعبي شباب الأهلي، وتحقيقهم الفوز على ضيفهم الشارقة 3 ـ 1، في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس، على ملعب استاد راشد بدبي، ضمن الجولة 22 من الدوري.

مؤكداً أن «فرسان دبي» قدموا أداءً قوياً في مباراة صعبة، ونجحوا في الحصول على 3 نقاط مهمة، ليبقى الفريق في دائرة الصراع على اللقب بالوصول إلى النقطة 46، وتعزيز وجوده في المركز الثاني خلف الوصل المتصدر برصيد 55 نقطة.

وقال الصربي ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي: «خضنا أمام الشارقة مواجهتنا الثالثة هذا الموسم، ونجحنا في تقديم مباراة قوية وتكرار الفوز وبنتيجة كبيرة، وكانت لدينا 3 أو 4 فرص في الشوط الثاني لتسجيل المزيد من الأهداف ولكننا لم نوفق، وأتوقع المزيد من الأجواء المثيرة في الجولات المتبقية من عمر الدوري.

في المقابل، أكد الروماني أولاريو كوزمين مدرب الشارقة، أحقية شباب الأهلي بالفوز، وقال: «واجهنا أمام شباب الأهلي نفس المشاكل التي عانينا منها في مبارياتنا هذا الموسم، ورغم أننا حصلنا على فرص جيدة، ولكننا لم نسجل، وارتكبنا أخطاء دفاعية مع الأسف، وكرة القدم تلعب باللاعبين، وحتى تقدم كرة ونتائج جيدة، يجب أن يكون لديك لاعبون قادرون على صناعة الفارق.

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