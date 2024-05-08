النصر وصيف «كأس النخبة العربية» للناشئين في دبي

المصدر: دبي- البيان

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حصل النصر على لقب الوصافة للنسخة الثانية من بطولة «كأس النخبة العربية» لكرة القدم للناشئين تحت 15 سنة، التي نظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع شركة دلتا واختتمت منافساتها الأحد الماضي بنادي النصر .

وتوج الفائزين أحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، ومنير الإمام المدير التنفيذي لشركة دلتا الشريك التشغيلي للبطولة، وأحمد الدليل مدير أكاديمية النصر.

وخسر النصر بهدفين نظيفين في المباراة النهائية أمام الجوهرة العماني. وفاز الحسن القاسمي من الجوهرة بلقب أفضل لاعب ، كما فاز حسين يوسف من الوصل بلقب الهداف وعلاء الدين الصريوي من النصر بلقب أفضل حارس مرمى.

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