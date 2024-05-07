الوحدة يفوز على النصر بهدف خريبين وينفرد بـ "الرابع"

المصدر: أبوظبي – محمد صادق- تصوير –سيف الكعبي

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حقق الوحدة فوزاً مهماً بهدف نظيف سجله عمر خريبين على حساب النصر، في المباراة التي جرت على استاد آل نهيان، في ختام منافسات الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين.

وانفرد الوحدة بالمركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 38 نقطة، ليفض الشراكة مع النصر، الذي بقى في المركز الخامس بـ 35 نقطة.

وجاء فوز الوحدة بعد أيام من تتويج الفريق بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي على حساب العين، ليعود الفريق لتذوق طعم الانتصار في الدوري، بعد غياب عن الفوز في آخر 3 مباريات.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد أداء متكافئ من الفريقين أهدر خلاله خريبين فرصة هدف محقق بغرابة في الدقيقة 13 من متابعة لتسديدة أحمد نور الله التي تصدى لها شامبيه حارس النصر، فيما أهدر غابياديني فرصة التقدم للنصر، بعدما انفرد بمرمى العنابي ولكنه سدد في جسد الحارس.

في الشوط الثاني، نجح عمر خريبين في خطف هدف الفوز في الدقيقة 71، بعدما تلقى تمريرة من البديل باكاييف سددها قوية في الشباك.

حاول النصر العودة في النتيجة ولكن محاولاته افتقدت للخطورة اللازمة، ليسقط الفريق في فخ الهزيمة لأول مرة بعد 8 مباريات متتالية من دون خسارة في الدوري.

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