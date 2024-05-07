محمد بن ثعلوب: بدء تنفيذ توجيهات هزاع بن زايد بنقل الجماهير إلى اليابان لمؤازرة العين بنهائي دوري الأبطال

المصدر: وام

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أكد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، عضو مجلس الشرف رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، البدء الفوري بتنفيذ توجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين ومجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، بتوفير طائرتين لنقل الجماهير الإماراتية وجماهير النادي لمساندة فريق العين في مباراته أمام فريق يوكوهاما مارينوس الياباني السبت المقبل، بالعاصمة اليابانية طوكيو، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم على أن تكون الأسبقية للذين ساندوا الفريق في مبارياته بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف: "كلنا ثقة في دعم مشوار ممثل الوطن في البطولة الآسيوية أمام الفريق الياباني على استاد نيسان بمدينة يوكوهاما اليابانية، ويشكل التواجد الجماهيري حافزاً كبيراً للاعبين قبل مباراة الإياب بين الفريقين على استاد هزاع بن زايد يوم 25 مايو الحالي".

وأوضح سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي أن التاريخ يعيد نفسه ببلوغ المباراة الختامية بعد فوز العين بلقب هذه البطولة في أكتوبر 2003، على حساب فريق تيرو ساسانا التايلاندي، آملاً أن يطرق العين أبواب المجد الآسيوي مجدداً بعد أن تخطى أندية كبيرة وعريقة في مشوار المنافسة الحالي.

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