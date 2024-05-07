الإمارات يعود بقوة ويجر كلباء وخورفكان للقاع

المصدر: كلباء ـ محمد فضل

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عاد فريق الإمارات من ملعب كلباء بقوة وحلق «الصقور» بالنقاط الثلاث ورفع رصيده إلى 14 نقطة في مركزه قبل الأخير لكن فرصته في البقاء تظل قائمة في ظل تبقي عدد مقدر من النقاط على أرضية الملعب، وسيجر الفوز الذي حققه رفاق الإسباني اندرياس انيستا على كلباء بنتيجة 2 ـ 1 أكثر من فريق إلى منطقة الخطر، حيث بدأ كل من اتحاد كلباء برصيد 21 نقطة في المركز الـ11 وجاره خورفكان الثاني عشر برصيد 20 نقطة يتحسس كل واحد منهم موقعه في المسابقة، بعد أن بات خطر الهبوط يتهدد الفريقين في ظل الصحوة الأخيرة لفريق «الصقور» واقتناص نقطتين غاليتين ضد الشارقة والوحدة وتحقيق الانتصار على كلباء أمس، وهو الفوز الثالث لفريق المدرب الإيطالي كاربوني الذي عرف كيف يتفوق على العراقي غازي الشمري مدرب كلباء، والذي بدأت أسهمه تتراجع بعد خروج الفريق من نصف نهائي الكأس الغالية أمام الوصل، والهزيمة أمام الإمارات الذي حقق الفوز الثالث في المسابقة بعد أن سبق وفاز على فريق خورفكان ذهاباً واياباً.

تركيز

بدوره، قال الإيطالي كاربوني مدرب الإمارات: كنت متأكداً من تقديم الفريق لهذا الأداء الجيد وذلك بحكم ما لمسته من تركيز عالٍ في التدريبات إلى جانب الروح العالية للاعبين وهو الشيء الذي انعكس على أدائهم خلال المباراة، وتابع: لو استمر الصقور بهذه الوتيرة وبهذا العطاء سنحصل على نتائج إيجابية في قادم المباريات وفخور بجميع اللاعبين ونهنئهم على هذا الأداء.

بدوره قال العراقي غازي الشمري مدرب كلباء إن فريقه لم يقدم ما يشفع له بتحقيق الفوز أو حتى إدراك التعادل وذلك بعد المستوى المتراجع للنمور في الشوط الأول تحديداً، وقال ربما وصلت قناعة لدى لاعبي كلباء أنهم ضمنوا البقاء في الدوري، وقال: لمست ذلك منهم قبل مباراة الوصل في الكأس، لكن أعود وأقول بأن وضعية كلباء لا تزال خطرة ولم يؤمن فريق النمور بقاءه في المسابقة ولابد من صحوة في المباريات الأربع المتبقية من عمر الدوري.

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