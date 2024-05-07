الجزيرة ينصف علي خصيف بعقد جديد حتى نهاية الموسم المقبل

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أنصف نادي الجزيرة، علي خصيف «36 عاماً» حارس مرمى وقائد الفريق الأول لكرة القدم، عميد لاعبي «دورينا» بعقد جديد يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، تقديراً للعطاء الذي ظل يقدمه خلال 20 عاماً، بداية من موسم 2004-2005 الذي شهد انضمامه للنادي في عمر الـ 16 عاماً قادماً من نادي الفجيرة.

وخلال مشواره الطويل دافع خصيف عن شعار الجزيرة في 475 مباراة بمختلف المنافسات والمراحل العمرية على المستوى المحلي بخلاف مشاركاته الخارجية، مسطراً العديد من الإنجازات الخالدة التي جعلت منه أحد أبرز نجوم «فخر أبوظبي» عبر تاريخه الطويل، واللاعب أكثر تأثيراً ونجاحاً، ومشاركة أيضاً في المباريات.

وكانت أول مباراة للعميد علي خصيف بشعار الجزيرة أمام النصر ضمن منافسات تحت 20 عاماً، يوم 6 فبراير 2005 بعد انضمامه للنادي بأيام قلائل، ونسبة لتميزه ارتقى للعب مع الفريق الأول في الموسم ذاته رغم صغر سنه، حيث لم يكن حينها قد أكمل الـ 16 عاماً، وخاض أول مباراة رسمية له أمام الإمارات، في دوري الدرجة الأولى بتاريخ 1 أبريل وفاز الجزيرة حينها 2-1، لينطلق مشواره مع «فخر أبوظبي» بلوغاً لدوري المحترفين في نسخته الأولى، والذي شهد مشاركته أساسياً في أول مباراة أمام الوحدة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بتاريخ 20 سبتمبر 2008.

وتوزعت مشاركات علي خصيف في 475 مباراة بالعديد من المنافسات، أبرزها في دوري المحترفين الذي لعب فيه 338 مباراة، منحته لقب «عميد دورينا» باعتباره الأكثر مشاركة في البطولة وسط جميع لاعبي الأندية، وشارك في 25 مباراة بكأس الرابطة و4 مباريات بكأس السوبر و3 مباريات في دوري تحت 20 سنة، إضافة إلى مشاركاته في كأس رئيس الدولة وبعض المواجهات مع الفرق السنية، ونال 10 بطاقات صفراء في مشواره و6 بطاقات حمراء.

10 ألقاب

وحصد حارس مرمى الجزيرة 10 ألقاب مع فريقه، تتمثل في الفوز بكأس رئيس الدولة 3 مرات في 2011، 2012، 2016، والفوز بلقب دوري المحترفين 3 مرات في 2011، 2017، 2021، بجانب الفوز بلقب كأس الرابطة 2010، كأس الاتحاد 2006، كأس السوبر 2022، إضافة إلى مشاركته في إحراز لقب كأس الأندية الخليجية 2007، بجانب إحرازه المركز الرابع في مونديال الأندية 2017 خلال النسخة التي شهدت تألقه اللافت.

نهاية سعيدة

ومع اقتراب علي خصيف من محطة الاعتزال في المواسم المقبلة، يأمل في كتابة نهاية سعيدة لمشواره الحافل مع الجزيرة بإحراز المزيد من الألقاب وإسعاد جماهير النادي، وهذا ما يؤكده حرصه المستمر على تطوير قدراته والمحافظة على موهبته ورشاقته بالعمل الجاد والمستمر في التدريبات الجماعية والفردية مع انضباط سلوكه الذي ساعده على المواصلة في الملاعب بمستوى متميز.

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