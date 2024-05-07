العين يوفر طائرتين لمشجعيه أمام يوكوهاما

المصدر: العين - البيان

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بتوجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين ومجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، ومتابعة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، تقرر توفير طائرتين للجماهير العيناوية، ومحبي كرة القدم الإماراتية الراغبين في مساندة الزعيم أمام يوكوهاما الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم المقرر في 11 مايو الجاري في طوكيو.

ووجه رئيس اللجنة التنفيذية إدارة النادي بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية لنادي يوكوهاما الياباني لتوفير رابط تذاكر جمهور العين للمباراة.

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