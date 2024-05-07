«دبي الرياضي» يعتمد خطة عمل نادي النصر الاستثمارية

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتمد مجلس دبي الرياضي خطة عمل نادي النصر الرياضي للفترة المقبلة على مستوى عمل الوحدات الإدارية والجوانب الاستثمارية والتي تهدف إلى مواصلة النمو والتطور في منظومة عمل النادي والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمالية وانعكاس ذلك على نتائج فرق النادي في جميع المنافسات الرياضية.

وتم عرض خطة عمل النادي خلال اجتماع مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي الذي عقد خلال شهر أبريل الماضي وترأسه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس، بحضور معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، ومعالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي عضو مجلس الإدارة، ومعالي مريم الحمادي عضو مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، حيث قدّم مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة نادي النصر وإبراهيم الفردان النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، عرضاً مفصلاً لما تم إنجازه على أرض الواقع وعلى الذي سيتم إنجازه خلال الفترة المقبلة في خطط العمل المعتمدة وأهم المشاريع الرياضية والاستثمارية وهيكلة الوحدات الإدارية المسؤولة عن تحقيق هذه الخطط وتحقيق الأهداف الرياضية والاستثمارية لهذه الخطط بالشكل الذي ينعكس بشكل إيجابي وكبير على تحقيق أهداف النادي وتعزيز مكانته بين أندية الدولة والمنطقة.

وتم اعتماد خطة العمل وتثمين جهود مجلس الإدارة في وضع الخطة ومجالات وآليات تطبيقها، وذلك في إطار العمل لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي ودوره في المجتمع وفي حركة الاقتصاد، وكذلك السعي المستمر للارتقاء بمنظومة العمل الإداري بالتعاون والتنسيق مع مجلس دبي الرياضي والتي تساهم في تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمالية وكذلك المنشآت الرياضية.

وتتضمن خطة العمل العديد من الجوانب التي يتم تنظيمها وفق برنامج زمني محدد، كما تتضمن هيكلة إدارية فاعلة وأدواراً مهمة لشخصيات رياضية وإدارية مشهود لها بالكفاءة والخبرات الكبيرة والتميز على صعيد العمل، والتي ستعمل على دعم جهود مجلس إدارة النادي بتوجيهات سمو رئيس النادي ومجلس دبي الرياضي ووفق الممارسات الإدارية الرسمية المعتمدة في دبي.

جدير بالذكر أن نادي النصر يعد من الأندية الرائدة والناجحة على مستوى الدولة في مجال الاستثمار الرياضي، كما يمتلك استاد آل مكتوم الرائع الذي يعد من أحدث وأجمل الملاعب والذي استضاف بطولات ومباريات محلية ودولية عديدة، إلى جانب استاد حميد الطاير وصالات رياضية مختلفة وأصول متنوعة تدعم محفظة النادي وخططه الاستثمارية والتطويرية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز