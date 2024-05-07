علي بن عباد لـ«البيان»: اللعب في «المحترفين» يحتاج لجهد مضاعف وإعداد مبكر

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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لليوم الثاني على التوالي تواصلت أفراح العروبة بالصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين بعد فوزه على فريق «غلف إف سي» بهدفين دون رد، وبالتالي حجز الفريق البطاقة الأولى المؤهلة للأضواء في انتظار التتويج بالدرع خلال المباراة الختامية من المسابقة أمام العربي أواخر الشهر الجاري.

وأعرب علي مبارك بن عباد، رئيس مجلس إدارة نادي العروبة، لـ«البيان»، عن سعادته ببلوغ العروبة مصاف دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن فريقه صعد بفضل العمل الكبير والجهد المقدر من قبل مجلس الإدارة واللاعبين والجهازين الفني والإداري، ولا ننسى دور الجمهور.

استمرار

وأضاف رئيس مجلس إدارة العروبة أن الحديث عن استمرارية الجهاز الفني سابق لأوانه، ولا تزال هناك 4 أسابيع على نهاية الدوري، موضحاً أن اللعب في دوري المحترفين يحتاج إلى عمل متكاتف، وجهد مضاعف، وإعداد مبكر، فضلاً عن تدعيم الفريق بعناصر جديدة مكملة للاعبين الموجودين حالياً مع الفريق، وهم الذين قادوا الفريق إلى تحقيق الصعود والتتويج بدرع الدرجة الأولى قبل 4 جولات على ختام المسابقة، ولا بد من الاستعداد الجيد للجولات المقبلة حتى يحظى العروبة بحصد أكبر عدد من النقاط على مستوى المسابقة.

إهداء

وأهدى علي بن عباد الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ صالح بن محمد الشرقي، راعي الحركة الرياضية في الإمارة رئيس دائرة الاقتصاد والصناعة، وإلى جمهور الفريق، لافتاً إلى أن إدارة النادي اتبعت خطة ممنهجة مع اللاعبين والجهاز الفني، فضلاً عن إبعاد اللاعبين عن التصريحات الإعلامية من أجل تحقيق حلم التأهل لدوري المحترفين للمرة الثانية خلال 3 مواسم، منوهاً بأن منظومة العمل كانت ناجحة إلى حد كبير، إضافة للجهود المستمرة من قبل إدارة النادي، ونجاح اللجنة الفنية في استقطاب أفضل اللاعبين قبل بداية الموسم، وتوفير كل مقومات النجاح، مع إزالة جميع العقبات التي تعتري طريق الفريق.

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