الوحدة المنتشي بالكأس يستضيف النصر في مواجهة «فض الشراكة»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق، دبي - عدنان الغربي

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يستضيف الوحدة في التاسعة إلا ربع من مساء اليوم، على ملعبه باستاد آل نهيان، فريق النصر، في مواجهة قوية بين الفريقين، بختام مباريات الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين.

ويدخل كلا الفريقين المباراة بدافع تحقيق الفوز وفض الشراكة في المركز الرابع، إذ يتساويان في رصيد النقاط بـ35 نقطة، حيث يأتي الوحدة في المركز الرابع، يليه النصر الذي نجح في العودة بشكل قوي في الدور الثاني في المركز الخامس.

ويخوض الوحدة المباراة بنشوة التتويج بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، الذي حققه على حساب العين بهدف نظيف في النهائي الذي أقيم الجمعة الماضي، في بطولة بمثابة إنقاذ الموسم لـ«أصحاب السعادة»، وللمرة الثالثة في تاريخ العنابي التي يتوج فيها بلقب كأس رابطة المحترفين.

ويسعى الوحدة إلى استثمار حالة الفرح التي يعيشها بلقب البطولة والعودة إلى النتائج الإيجابية على صعيد الدوري الذي شهد تراجعاً في المباريات الأخيرة، إذ لم يحقق الفريق أي انتصار في آخر 3 مباريات في المسابقة بعد خسارته من اتحاد كلباء 0 - 1، ثم من عجمان 1 - 2، والتعادل مع الإمارات من دون أهداف.

ويفتقد «العنابي» في مواجهة النصر جهود لاعب خط وسطه «المايسترو» البرازيلي آلان ماركيز للإيقاف بسبب عقوبة الطرد التي حصل عليها في مواجهة عجمان، لكنها لم تؤثر على مشاركته في نهائي الكأس الأخير.

نتائج

من جهته يسعى النصر، المنتشي بتأهله إلى نهائي كأس رئيس الدولة، لمواصلة نتائجه الإيجابية بعد تحقيقه سلسلة انتصارات بـ11 مباراة دون خسارة، ويخوض العميد مواجهة الوحدة منقوصاً من الثلاثي أحمد جشك وحمدان الكمالي وغوستافو أليكس بداعي الإصابة.

وحرص الهولندي ألفريد شرودر، مدرب النصر، على تهنئة الوحدة بمناسبة تتويجه بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مؤكداً جدارته باللقب بعد المستويات القوية التي قدمها أمام العين، خصوصاً في الشوط الأول، وقال: نعلم أننا سنواجه فريقاً قوياً أظهر مستويات عالية في المباراة الماضية.

وأوضح شرودر أن تتويج الوحدة بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي ووصول النصر إلى نهائي كأس رئيس الدولة سيجعل الفريقين يلعبان بثقة كبيرة ويقدمان عروضاً قوية عندما يلتقيان اليوم لحساب الجولة 22.

وحول إمكانية اعتماد التدوير في تشكيلة النصر استعداداً لمواجهة الوصل في النهائي 17 الجاري، صرح المدرب الهولندي بأنه يفضل التعويل على أفضل 11 لاعباً من ناحية الجاهزية، وأن التغييرات العديدة التي شهدتها التشكيلة في المباراة الماضية أمام شباب الأهلي كانت بسبب الغيابات العديدة.

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