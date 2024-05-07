عجمان يرفع مؤشر أزمة حتا

المصدر: دبي - علي شدهان

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رفع فريق عجمان مؤشر أزمة مضيفه حتا بعدما فرض عليه التعادل السلبي في لقائهما ضمن الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين.

ويعاني فريق حتا من أزمة حقيقية تتمثل في اقترابه كثيراً من حافة الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، باعتباره «المرشح الأبرز» في ضوء احتلاله المركز 14 الأخير في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري برصيد 7 نقاط فقط من 21 مباراة، وعدم تمكنه من إدراك الفوز مع توالي جولات البطولة، واقترابها من خط النهاية.

وفي المقابل، عزز فريق عجمان من فرص ابتعاده عن شبح الهبوط بعدما رفع رصيده إلى النقطة 24 من 20 مباراة، وبات في وضع مريح إلى حد كبير.

ومن جانبه، قال الصربي نيناد فانيك، مدرب فريق حتا: أشعر بالارتياح لعدم تلقي هدف في المباراة، والخروج بنقطة إيجابية، ومقتنع بنتيجة التعادل، وقدمنا أداءً جيداً في الشوط الثاني، وأتيحت لنا فرص لم نوفق في استثمارها، وسنواصل عملنا لتحقيق نتائج إيجابية في الجولات المتبقية للدوري.

وقال الروماني إيسايلا، مدرب عجمان: حققنا نقطة مهمة من منافس ليس لديه ما يخسره، وأعتقد أن فريق حتا يستحق أكثر مما تحقق له في مبارياته، عانينا كثيراً في الشق الهجومي، صنعنا فرصاً قليلة جداً خلال المباراة، وعلينا الاستعداد سريعاً للمباراة القادمة في الدوري.

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