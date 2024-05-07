الجزيرة ينهي أطول فترة صيام عن الفوز في تاريخه بـ «المحترفين» 

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أنهى الجزيرة أطول فترة صيام عن معانقة الانتصارات في تاريخه بدوري المحترفين، والتي استمرت 135 يوماً، من خلال الفوز الذي حققه على ضيفه بني ياس مساء الأحد 1 - صفر ضمن مباريات الجولة 22 من المنافسة، محققاً فوزه الأول في 2024 ببطولة الدوري والأول تحت قيادة مدربه الفرنسي غريغوري دوفرينيس الذي تولى مهمة القيادة الفنية مؤخراً.

وجاء فوز «فخر أبوظبي» على «السماوي» بعد 8 مباريات متتالية شهدت خسارته في 4 وتعادله في مثلها، وكان آخر انتصار حققه في البطولة على حساب حتا 3 - 1 في الجولة 12 من المنافسة بتاريخ 23 ديسمبر من العام الماضي، والتي أعقبها سلسلة من النتائج السلبية التي تسببت في إنهاء التعاقد مع المدرب الروماني ميريل رادوي الذي أشرف على 5 مباريات فقط شهدت خسارته في 4 وتعادله في مباراة واحدة.

وكانت أطول سلسلة نتائج سلبية للجزيرة قبل الموسم الحالي حدثت في موسم 2015 - 2016 عندما غاب عن الفوز في 6 مباريات، تلقى خلالها 4 هزائم وتعادل في مباراتين، وأنهى حينها الموسم في المركز السابع، ليتعثر في النسخة الحالية من البطولة بعدد أكبر من النتائج السلبية.

ونجح الفرنسي غريغوري في إعادة تنظيم صفوف الفريق وقاده إلى التعادل في 3 مباريات خارج ملعبه أمام أندية من الوزن الثقيل بداية بالعين، شباب الأهلي، الشارقة، وتمكن من إعادة البسمة لجماهير النادي أمام «السماوي» في مباراته الأولى على ملعبه، ليرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 27 نقطة متقدماً نحو مراكز الوسط قبل نهاية مباريات الجولة.

سر الفوز

وكشف المدرب الفرنسي عن سر عودة فريقه للانتصارات، مبيناً أنه منذ توليه مهمة التدريب تبين له وجود مشاكل بدنية وسط لاعبيه، وعمل على هذا الجانب مع رفع الروح المعنوية، ما أدى إلى تحسن الأداء، وقال غريغوري إنه راض عن المستوى الذي قدمه اللاعبون أمام بني ياس، معترفاً في ذات الوقت بأن شوطي اللعب كانا مناصفة بين الفريقين، مبيناً أن فريقه تفوق في الأول، وبني ياس في الثاني.

وأضاف: المهم بالنسبة لي أن الفريق حقق الفوز ونجح في التماسك، كان هنالك توتر واضح وسط اللاعبين بسبب الغياب عن الانتصارات، هذا ليس أمراً سهلاً على فريق كبير مثل الجزيرة، لذلك أعتقد أن الفوز سيكون له تأثيره الإيجابي على مردود الفريق بشكل عام في الجولات المقبلة.

شباك نظيفة

واعتبر مدرب الجزيرة، أن الخروج بشباك نظيفة من المكاسب التي خرج بها من المباراة، مشيراً إلى أن خط الدفاع وبدعم من بقية اللاعبين تمكن من التصدي لهجمات المنافس وخرج بشباك نظيفة بعد فترة غياب طويلة، وأضاف: جميعها مكاسب ثمينة تحققت في توقيت مهم، فقد كنا في حاجة إلى الفوز وعودة الثقة إلى اللاعبين مع كسب النقاط الثلاث لتحسين موقعنا في جدول الترتيب، وهذا يجعلني راضياً عن محصلة المباراة، ونأمل أن تتواصل النتائج الإيجابية وتقديم ما يرضي جماهيرنا دائماً.

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