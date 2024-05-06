شباب الأهلي يفوز على الشارقة في قمة الجولة 22 ويعزز وصافته لدوري المحترفين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي -تصوير- عيسى البلوشي

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فاز شباب الأهلي على ضيفه الشارقة بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء اليوم، وأحرز أهداف "فرسان دبي" يحيى الغساني في الدقيقة 16، وايغور جيسوس في الدقيقتين 67 و86، وسجل هدف الشارقة كايو في الدقيقة 10 من ركلة جزاء من عمر مباراتهما على ملعب إستاد راشد ضمن الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين، وعزز شباب الأهلي موقعه في المركز الثاني بوصوله إلى 46 نقطة، بينما توقف رصيد الشارقة عند 31 نقطة، واستقر في المركز السادس.

وافتتح الشارقة المباراة بتسديدة قوية من ميلوني، والتي حولها حسن حمزة حارس شباب الأهلي إلى ركلة ركنية في الدقيقة الأولى، ورد عادل الحوسني حارس الشارقة، بالتصدي لفرصة خطيرة من أمام كارتابيا في الدقيقة 8، واحتسب الحكم ركلة جزاء للشارقة، بعد تدخل من رينان مع كايو الذي سدد بنفسه الركلة وسجل منها هدفاً للشارقة في الدقيقة 10.

وتصدى القائم الأيمن لمرمى الشارقة لفرصة انفراد من يحيى الغساني لاعب شباب الأهلي في الدقيقة 12، وردت الكرة إلى يدي الحارس عادل الحوسني، وأعاد الغساني شباب الأهلي إلى المباراة بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 16، بعدما أستلم تمريرة خلف المدافعين، وراوغ مدافع الشارقة بمهارة عالية، ووضع الكرة في شباك الحوسني.

وتصدى حمزة، لانفراد وتسديدة من عثمان كمارا لاعب الشارقة في الدقيقة 27، وأجرى شباب الأهلي تغييراً اضطرارياً بخروج أحمد جميل للإصابة، ومشاركة سعيد سليمان في الدقيقة 31، وسدد الغساني كرة سهلة وأمسكها الحوسني في الدقيقة 32، وتألق الحوسني مجدداً في التصدي لتسديدة مفاجأة من كارتابيا في الوقت بدل الضائع، ليخرج الفريقان بنتيجة التعادل من الشوط الأول.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، واصل الحوسني تألقه، وأبعد رأسية من مؤنس دبور إلى ركلة ركنية لشباب الأهلي في الدقيقة 46، وأضاف البديل إيغور جيسوس الهدف الثاني لشباب الأهلي في الدقيقة 67، بكرة رأسية قوية بعد ركلة ركنية، ومن أول لمسة للاعب بعد مشاركته بديلا لكارتابيا، وسيطر بعدها "فرسان دبي" على اللعب في الدقائق المتبقية، وتمكن إيغور من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 86، بعد تمريرة وضعته في مواجهة مباشرة مع حارس الجزيرة.

وردت عارضة مرمى شباب الأهلي، تسديدة من تيغالي مهاجم الشارقة، لتصل إلى اللاعب نفسه ليلعب كرة رأسية قوية تألق حمزة حارس شباب الأهلي، في التصدي للكرة في الدقيقة 88، ليحرم الشارقة من تسجيل هدف ثانٍ، ويحافظ شباب الأهلي على تفوقه حتى نهاية المباراة، والخروج بفوز مهم في الصراع على درع الدوري.

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