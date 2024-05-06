الوصل يهزم البطائح برباعية ويقترب خطوة من اللقب

المصدر: الشارقة - علي الظاهري - تصوير - سالم خميس

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حقق فريق الوصل فوزاً ثميناً على حساب البطائح 4-1في المباراة التي جرت على استاد خالد بن محمد لحساب الجولة 22 لدوري ادنوك للمحترفين، ليواصل "الإمبراطور" الابتعاد بصدارة المسابقة بفارق 9 نقاط عن الوصيف شباب الاهلي ويقترب اكثر من اللقب بعد ان رفع رصيده إلى 55 نقطة فيما تجمد رصيد "الراقي" عند 26 نقطة" .

افتتح التسجيل للوصل كايو كانيدو في الدقيقة 12 من كرة رأسية وعزز علي صالح تقدم فريقه في الدقيقة 20 ليضيف فابيو دي ليما الهدف الثالث لـ "الامبراطور" في الدقيقة 34 بعد استلام تمريرة ساحرة بالكعب من زميله كايو وأحرز رابع اهداف الوصل نيكولاس خيمينيز بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 71.

وقلص البطائح الفارق عن طريق اللاعب محمد راشد الذي سجل اول اهداف فريقه في الدقيقة 41 قبل نهاية الشوط الاول.

وسيطر الوصل على معظم مجريات المباراة وبادر مبكراً بتهديد مرمى البطائح عن طريق رأسية ليما التي تصدى لها الحارس درويش محمد لتثمر هجماته عن تسجيل ثلاثة اهداف في الشوط الاول، وحاول اصحاب الأرض البحث عن هدف تقليص الفارق في الشوط الثاني قبل أن ينجح الوصل في تسجيل رابع الاهداف باقدام خيمينيز.

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