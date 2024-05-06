حقق فوزه الثالث في المسابقة..الإمارات ينعش حظوظه في البقاء ويصطاد نمور كلباء بثنائية

المصدر: كلباء - محمد فضل ، تصوير - زيشان احمد

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أنعش فريق الإمارات آماله في البقاء بدوري ادنوك للمحترفين بفوزه المستحق على مضيفه كلباء بنتيجة 2-1 وهو الفوز الثالث لـ «الصقور » في المسابقة ، سجل هدفي الامارات المتألق مروان فهد في الدقيقتين 16 ، 21 ، ولكلباء مهدي قايدي من ركلة جزاء في الدقيقة 88 ، ورفع الفريق رصيده إلى 14 نقطة متقدماً خطوة مهمة نحو البقاء مع فرق دوري المحترفين فيما بقى كلباء برصيد 21 نقطة في المركز الحادي عشر .

بدأت المباراة هادئة مع حذر مستمر من جانب كل فريق ، لتستمر فترة جس النبض لنحو ربع ساعة ، ويتحرر بعدها لاعبو الإمارات من الحذر ويقوموا بأول طلعة هجومية اثمرت عن هدف التقدم من الكرة العرضية التي مررها على الأنصاري من الناحية اليمنى حولها اللاعب مروان فهد داخل المرمى هدف اول للصقور في الدقيقة 16 ، ولم تمض سوى 5 دقائق حتى عاد نفس اللاعب مروان فهد وتمكن من تسجيل هدف الإمارات الثاني من كرة متبادلة بين نزار الرشدان وليسيري الذي مرر كرة سحرية لمروان الرشدان الذي توغل وسط وسدد كرة مخادعة على يمين الحارس حمد المنصوري هدف في الدقيقة 21

وتألق سهيل عبد الله حارس الإمارات من الحفاظ على نظافة شباكه و التصدى لأخطر هجمات النمور من الكرة الرأسية التى أرتطمت بالأرض وكادت أن تخادع الحارس الذي حولها بصعوبة لركنيةوبعد العودة لتقنية الفيديو رفض حكم المباراة يوسف الجسمي احتساب هدفا لكلباء احرزه اللاعب فومبيرغر لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين دونً رد.

وخلال شوط المدربين حافظ الإمارات على تقدمه حتى الدقيقة 88 والتي شهدت لجوء حكم المباراة لتقنية الفار للمرة الثالثة خلال اللقاء وذلك للتأكد من ركلة جزاء أثر تعمد مدافع الإمارات نزار الرشدان لمس الكرة بيده ليتم احتساب ركلة جزاء تصدى لها الإيراني مهدي قايدي محرزاً هدف فريقه الوحيد لتنتهي المباراة بفوز الإمارات 2-1 .

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