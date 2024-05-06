الشامسي يقود العين لفوز صعب على خورفكان

المصدر: العين- طلحة عبدالله- تصوير - سيف الكعبي

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سجل سلطان الشامسي، هدفا في الدقيقة 26 ليقود العين لفوز صعب على خورفكان، مساء اليوم لحساب الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين، وهي المباراة التي تم نقلها من استاد خورفكان إلى ملعب استاد هزاع بن زايد، دعما للعين الذي يخوض مطلع الأسبوع المقبل مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام يوكوهاما الياباني، على ملعب الأخير، ورفع العين رصيده إلى (39 نقطة) في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد خورفكان عند (20 نقطة) مراوحا مكانه بالمركز الثاني عشر.

وهيمن العين الذي لعب بتشكيلة جل عناصرها من الاحتياطي والشباب على مجريات الشوط الأول بنسبة كبيرة وتعددت محاولاته للوصول إلى مرمى خورفكان عن طريق الأطراف والعمق وضاعت له أكثر من فرصة قبل أن تثمر جهوده عندما تربص سلطان الشامسي، بكرة ارتدت من الحارس وسددها بدقة في أقصى الزاوية اليسرى لحارس خورفكان مانحا فريقه هدف التقدم والذي انتهى عليه الشوط الأول.

وفي الدقائق الأولى من الشوط الثاني اضطر مدرب العين لإجراء تبديلين في وقت واحد بعد إصابة كل من خالد البلوشي، وسوسو، على التوالي ليحل بدلا عنهما كل من حازم، وفلاح وليد، وبالمقابل بدا خورفكان أفضل حالا واندفع للهجوم بحثا عن تعديل النتيجة واهدر أكثر من فرصة بسبب التسرع وتألق الحارس العيناوي بوسندة، لينتهي اللقاء بفوز العين بهدف دون رد.

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