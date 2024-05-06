العين بطلاً لدوري الأشبال تحت 14 سنة (أ)

المصدر: العين - البيان

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تُوج فريق نادي العين لكرة القدم بلقب دوري الأشبال تحت 14 سنة (أ) للموسم الرياضي 2023-2024، بعد فوزه على فريق الوصل 5-3، في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس، على ملعب فهد النويس في استاد خليفة بمدينة العين، ضمن مباريات الجولة الأخيرة للمسابقة.

وسجل أهداف العين كل من عبد الله سعيد 3 أهداف «هاتريك» في الدقائق 21 و30 و57، وسهيل العزيزي في الدقيقة 55، ومحمد النعيمي في الدقيقة 82، بينما سجل أهداف الوصل كل من نوح حسين في الدقيقة 13، وزيد الحسيني في الدقيقة 66، وعمر أحمد لاعب العين في الدقيقة 83 بالخطأ في مرماه.

وسلّم فهد الكسار عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، درع المسابقة والميداليات الذهبية لأعضاء الجهاز الفني ولاعبي فريق العين.

وتجدر الإشارة إلى أن العين خاض 24 مباراة، وحقق الفوز في 19 مباراة، وتعادل في 3 مباريات، فيما خسر مباراتين، وحصد 60 نقطة، جعلته بطلاً للدوري، ويليه الوحدة في المركز الثاني برصيد 50 نقطة.

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