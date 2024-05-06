ختام ناجح لدورة حجاج الكروية في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

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اختتمت في عجمان مساء أول من أمس، دورة حجاج لكرة القدم، والتي أقيمت تحت رعاية الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، بمشاركة 8 فرق وتوج بلقبها فريق شباب لميح، وحل في المركز الثاني فريق نخبة حجاج، فيما ذهب المركز الثالث لفريق لميح حجاج، وحضر اليوم الختامي للبطولة وتوج الفائزين عدد من الشخصيات يتقدمهم الكابتن محمد سعيد النعيمي قائد فريق عجمان السابق، وحمد الدوسري وكيل اللاعبين.

وعلى مستوى الجوائز الفردية حصل كل من اللاعب عبد الله أحمد محمد على جائزة أفضل لاعب، واللاعب ياسر عبد الولي العرقبان أفضل حارس، واللاعب بلال الشيبة هداف البطولة.

وأكد الأستاذ خالد ضيف الله صالح، رئيس اللجنة المنظمة، أن الدورة شهدت إقبالاً كبيراً من الجماهير من المواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وتكللت الدورة بالنجاح اللافت والمبهر نظراً لتعدد المساهمين في النجاح من شركات رسمية في الدولة ومن رجال أعمال، وساهم ذلك في دعم نجاح البطولة، وفي تقديم جوائز وسحوبات يومية وجائزة اختيار أفضل لاعب بالمباراة.

وتولى تنظيم الجماهير والفعاليات فريق تطوعي باسم فريق حجاجي التطوعي برئاسة خالد ضيف الله، مكون من عدة جنسيات مسطرين نهج التسامح والتعايش شعار دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد كرمت اللجنة المنظمة الداعمين وشركاء النجاح والفريق الإعلامي المميز الذي كان له دور كبير في نقل أحداث البطولة، كما تم تكريم فريق المتطوعين وقضاة الملاعب المعتمدين من اتحاد الحكام.

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