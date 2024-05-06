دبي الرياضي" يعتمد الخطة الاستثمارية لنادي النصر

المصدر: وام

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اعتمد مجلس دبي الرياضي خطة عمل نادي النصر الرياضي للفترة المقبلة على مستوى عمل الوحدات الإدارية والجوانب الاستثمارية، والتي تهدف إلى مواصلة النمو والتطور في منظومة عمل النادي والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمالية، وانعكاس ذلك على نتائج فرق النادي في جميع المنافسات الرياضية.

جاء ذلك خلال عرض خطة عمل النادي في اجتماع مجلس دبي الرياضي أخيراً، وترأسه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، بحضور معالي مطر الطاير نائب رئيس المجلس، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي عضو مجلس الإدارة، ومعالي مريم الحمادي عضو مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة.

وقدّم سعادة مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة نادي النصر وإبراهيم الفردان النائب الثاني لرئيس مجلس ادارة نادي النصر عرضاً مفصلاً لما تم إنجازه على أرض الواقع وما سيتم إنجازه خلال الفترة المقبلة في خطط العمل المعتمدة وأهم المشروعات الرياضية والاستثمارية وهيكلة الوحدات الإدارية المسؤولة عن تحقيق هذه الخطط وتحقيق الأهداف الرياضية والاستثمارية بالشكل الذي ينعكس بشكل إيجابي على مستهدفات النادي وتعزيز مكانته بين أندية الدولة والمنطقة.

وتم اعتماد خطة العمل والإشادة بجهود مجلس الإدارة في وضع الخطة وآليات تطبيقها، في إطار العمل لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي ودوره في المجتمع وفي حركة الاقتصاد.

يذكر أن نادي النصر من الأندية الرائدة على مستوى الدولة في مجال الاستثمار الرياضي، ويضم ضمن منشآته استاد آل مكتوم، بعد تطويره والذي يعد من أهم الملاعب في الدولة، حيث استضاف العديد من البطولات والمباريات المحلية والدولية، إلى جانب استاد حميد الطاير وصالات رياضية مختلفة وأصول متنوعة تدعم محفظة النادي وخططه الاستثمارية والتطويرية.

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