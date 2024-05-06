الجزيرة يهزم بني ياس وتعادل حتا وعجمان

المصدر: أبوظبي - البيان

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استرد الجزيرة نغمة الانتصارات في دوري أدنوك للمحترفين، بالفوز على ضيفه بني ياس بهدف أحرزه عمر تراوري «ق 21»، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس لحساب الجولة 22.

وأنهى بها «فخر أبوظبي» سلسلة نتائجه السلبية في 8 مباريات سابقة شهدت تعادله في 4 وخسارته في مثلها، محققاً أيضاً فوزه الأول في 2024 والأول تحت قيادة مدربه الفرنسي غريغوري، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع «مؤقتاً»، وبقي «السماوي» برصيد 22 نقطة في المركز التاسع.



وفي المباراة الثانية، تعادل فريق حتا مع ضيفه عجمان بدون أهداف، ليصل رصيد حتا 7 نقاط بالمركز 14 الأخير، فيما رفع عجمان رصيده إلى النقطة 24، وبات في وضع أفضل في إطار حسابات الهبوط.

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