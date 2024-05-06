كريسبو: الوحدة سجل من فرصة وحيدة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أكد الأرجنتيني هيرنان كريسبو مدرب العين، أن فريقه لم يكن يستحق الخسارة أمام الوحدة في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مشيراً إلى أن الهزيمة لن تؤثر في تحضيرات «الزعيم» لنهائي دوري أبطال آسيا أمام يوكوهاما الياباني الذي يسعى الفريق لتحقيق لقبه للمرة الثانية في تاريخه.

وقال كريسبو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «الواقع يؤكد أننا لم نكن نستحق الخسارة، والوحدة سجل هدفه من فرصة واحدة حصل عليها خلال المباراة، بعد أن تحكمنا في اللقاء بشكل كامل وفرضنا سيطرتنا المطلقة، وأهدرنا فرصة بالجملة، ولكن كل هذا لم يكن كافياً للعودة في النتيجة».

وأضاف: «فخور باللاعبين والأهم كذلك أن يكون اللاعبون أيضاً فخورين بأنفسهم، فعلنا كل شيء، ولكن لم يحالفنا التوفيق، فأحياناً في عالم كرة القدم لا يقف الحظ معك وهذا ما حدث معنا في المباراة».

وأردف: «هذه هي كرة القدم وعلينا تقبل النتيجة بكل تفاصيلها، كان يجب علينا أن نكون أكثر فاعلية أمام مرمى المنافس، ولكن العمل في تطور، والخسارة لن تغير من شيء في استعداداتنا لنهائي دوري الأبطال بعدما قدمنا كل ما لدينا».

ورفض كريسبو التعليق على قرارات حكم المباراة، وقال: «أعتمد على سياسة واضحة في مسيرتي مع كرة القدم وهي احترام الحكام، لذلك لا أفضل الحديث عن التحكيم».

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