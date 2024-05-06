العروبة يتطلع إلى كسر «الرقم القياسي» قبل اللعب مع الكبار

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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أهدى لاعبو العروبة بطل دوري الدرجة الأولى إنجاز الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين المرة الثانية على التوالي في آخر 3 مواسم إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ صالح بن محمد الشرقي راعي الحركة الرياضية في الإمارة رئيس دائرة الاقتصاد والصناعة.

وأسعد فريق العروبة قاعدته العريضة وتمكن من تحقيق حلم جماهيره بعدما كشفت مواجهات الأسبوع 30 من دوري الدرجة الأولى «الهواة»، هوية المتأهل الأول إلى دوري أدنوك للمحترفين واللعب مع الكبار، وزاد العروبة على ذلك بضمانه التتويج بالدرع بعدما رفع رصيده إلى 70 نقطة، وهو رقم من الصعوبة بمكان الوصول إليه من جانب الفرق التي تلي المتصدر في الترتيب وهي دبا الفجيرة الوصيف 56 نقطة والذي تبقت له 3 مباريات، ودبا الحصن الثالث برصيد 55 نقطة ويتبقى له 4 مواجهات.

ويتطلع العروبة في مبارياته الأربع المتبقية من عمر المسابقة إلى كسر الرقم القياسي لعدد نقاط بطل «دوري الأولى»، والمسجل باسم 3 فرق وهي خورفكان ودبا الفجيرة وحتا أبطال مواسم 2008-2007 و2022-2021، و2023-2022، وبرصيد 75 نقطة، ويعد الرصيد الأعلى على مدار 16 موسماً على التوالي في دوري الأولى، بالتزامن مع «حقبة الاحتراف».

ويملك العروبة في جعبته 70 نقطة أهلته لحسم بطاقة التأهل الأولى للمحترفين وضمان التتويج بالدرع، قبل 4 جولات على الختام، في انتظار معانقة الدرع رسمياً عقب المباراة الأخيرة في المسابقة يوم 31 الجاري أمام العربي في وقت يلاقي فيه كلاً من الظفرة والجزيرة الحمراء والحمرية قبيل المباراة الاحتفالية ضد العربي.

وصافة

وعلى مستوى الوصافة لا يزال فارق النقطة مشتعلاً بين الجارين دبا الفجيرة ودبا الحصن بعد نهاية مباراتهما على وقع التعادل السلبي وهي النتيجة ذاتها التي انتهت عليها مباراة الذهاب في ديسمبر الماضي، ليفشل لاعبو الفريقين في الوصول إلى الشباك لأكثر من 180 دقيقة، وسيكون الخطأ ممنوعاً على لاعبي كل فريق في المباريات المقبلة التي تجمع دبا الفجيرة الثاني برصيد 56 نقطة مع كل من مسافي ومصفوت والفجيرة، وستكون لدبا الحصن الثالث 55 نقطة 4 مباريات متبقية ضد كل من الذيد وسيتي ويونايتد والتعاون.

على جانب آخر، التحق سيتي صاحب المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط بالرمس وهبط رسمياً إلى دوري الدرجة الثانية بعد هزيمته أمام الحمرية لتكون الرؤية واضحة تماماً في ما يتعلق بقاع الترتيب، ويحل مكانهم فيلتيود يونايتد بطل دوري الثانية والظاهرة «الوصيف».

فرحة

وعقب انتهاء مباراة العروبة وضيفه «غلف اف سي» بفوز الأخضر بهدفين نظيفين، احتفى لاعبو العروبة مع جمهورهم الذي ظل مسانداً للفريق في جميع مبارياته، وأكد محمد خلفان مهاجم العروبة، أنه وبقية زملائه اللاعبين في قمة السعادة للصعود والتتويج بالدرع، مشيراً إلى أن العروبة صعد ليبقى مع الكبار، وبين اللاعب محمد الشحي كابتن العروبة، أن مشوار الصعود لدوري المحترفين لم يكن محض مصادفة وإنما جاء بعد عمل متواصل وجهد مقدر طوال الموسم إلى جانب عمل مجلس إدارة النادي وتوفيره كل معينات النجاح.

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