راشد علي.. رجل النهائيات ولقب رابع

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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تألق راشد علي حارس مرمى الوحدة في الذود عن مرماه، وقدم مستوى مميزاً في النهائي أسهم في تحقيق فريقه للبطولة، كواحد من أفضل اللاعبين في المباراة.

وتعد البطولة هي الرابعة لراشد علي مع الوحدة، وبات بمثابة «رجل النهائيات» مع فريقه بعدما كان الحارس الأساسي في 3 نهائيات ونجح في الفوز بها جميعاً، في نهائي كأس رئيس الدولة الذي توج به العنابي باللقب على حساب النصر 0-3 في موسم 2018-2017، والنهائي الثاني في كأس السوبر الذي أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة وأحرزه الوحدة على حساب العين بركلات الترجيح، قبل أن يتألق في النهائي الأخير في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي ويتوج بلقبه الرابع مع الفريق.

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