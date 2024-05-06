أفراح «العنابي» بلقب كأس «ADIB» تتواصل

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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لا تزال الأفراح تتواصل داخل قلعة «العنابي»، وأصداء الفوز الكبير الذي حققه فريق الوحدة على منافس بحجم العين والتتويج بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB»، أول من أمس، في استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، تلقي بصداها على كل محبي وعشاق «أصحاب السعادة»، فرحة كبيرة عاشها رفاق القائد إسماعيل مطر الذي أصر على وداع الساحرة المستديرة وترك المستطيل الأخضر في ليلة استثنائية ستظل دوماً في الذاكرة.

وأكد علاء الدين زهير مدافع الوحدة، أن اللاعبين قدموا مباراة قوية واستطاعوا الدفاع ببسالة عن الفوز من أجل حصد اللقب، وأن أهمية الفوز في البطولة كونها البطولة الأولى للفريق بعد غياب 7 سنوات عن خزائن «أصحاب السعادة».

وقال: «حالفنا التوفيق وعرفنا كيف نتعامل مع مجريات اللقاء، فقد لعبنا مباراة تكتيكية ونفذنا تعليمات المدير الفني بشكل جيد، وقاتلنا ضد العين القوي، وخصوصاً أن الجميع امتلك الرغبة والإصرار على الفوز في البطولة والحصول على تلك الكأس».

وتابع: «نبارك لجماهير الوحدة الوفية التي دعمت الفريق على الرغم من النتائج غير المرضية في بطولة الدوري والخروج من كأس رئيس الدولة، كما كان لدينا الإصرار على حصد اللقب لإهدائه القائد إسماعيل مطر الذي سنفتقده كثيراً لتتويج مسيرته الحافلة مع كرة القدم».

تتويج

وأوضح البرازيلي آلان ماركيز لاعب خط وسط الوحدة، أن التتويج بالكأس أفضل طريقة لوداع الوحدة عقب نهاية عقده مع الفريق في نهاية الموسم الحالي، وقراره العودة إلى البرازيل بعد عدم تلقيه عرضاً للتجديد من الوحدة.

واعترف آلان بتوقيعه لنادي بوتافوغو البرازيلي لينهي التكهنات بإمكان بقائه مع العنابي موسماً آخر، وقال: «وقعت مع بوتافوغو البرازيلي عقداً موسمين ونصف موسم، وخاصة أنني انتظرت طويلاً مفاوضات التجديد ولكني لم أتلقَ أي عرض للاستمرار مع الوحدة وأحترم قرار النادي وأرجو للوحدة التوفيق في المستقبل».

وأضاف: سعيد بالحصول على كأس البطولة، فقد كانت المباراة صعبة أمام فريق جيد للغاية، ونعلم جودة لاعبي العين الذي تأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، ولكننا قاتلنا طوال المباراة ودافعنا بشكل جيد، وفي بعض الأحيان قد لا تلعب بأفضل صورة ممكنة ولكن الأهم في هذه المباريات تحقيق الفوز لأن النهائيات تكسب ولا تلعب.

وتابع: «أعتقد أن هذه أفضل طريقة بالنسبة لي لأقول وداعاً للوحدة وجماهيره الوفية، وحاولت بذل كل ما لدي من جهد وعرق من أجل تحقيق الانتصارات للفريق، ونجحنا في ذلك بالفوز على العين والخروج ببطولة مهمة في الموسم الحالي».

وأشاد آلان بقائد العنابي، إسماعيل مطر، في موسمه الأخير مع الفريق، مؤكداً أن مطر لاعب عظيم ويملك عقلية احترافية ويستحق هذه النهاية المتميزة لمشواره مع كرة القدم.

انتصار

ووصف لوكاس بيمنتا قلب دفاع الوحدة الفوز بـ«الانتصار الأغلى» وخاصة أنه جاء في مباراة كلاسيكو أمام العين باحتسابها مباراة لها طابع خاص في مواجهات الفريقين، مؤكداً أن الروح القتالية التي لعب بها الوحدة كانت السر في التتويج باللقب بعد أداء رجولي من جميع اللاعبين.

وسجل بيمنتا هدف البطولة لـ«العنابي» وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعدما ظهر بمستوى متميز وقاد الخط الخلفي للدفاع عن مرمى الوحدة أمام هجمات العين.

وقال بيمنتا: «لا يوجد أروع من التتويج ببطولة وفي الديربي ضد العين الذي يملك أفضل هجوم ولاعبين على أعلى مستوى، وأعتقد بأن الوحدة استحق التتويج عطفاً على الأداء التكتيكي الذي قدمه الفريق وبأداء قتالي من جميع اللاعبين».

وأضاف: «تحدثنا قبل المباراة عن ضرورة الظهور بمنتهى القوة واللعب بقتالية وتعويض النتائج المخيبة الأخيرة بعد عدم تحقيق الفريق الفوز في آخر 3 مباريات، والابتعاد عن لقب الدوري والخروج من كأس رئيس الدولة، ولذلك كان من المهم حصد اللقب الذي يستحقه الجمهور الأوفياء».

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