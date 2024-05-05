مذكرة تفاهم بين الوصل وزينيت سانت بطرسبرغ

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

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وقع الوصل وزينيت سانت بطرسبرغ الروسي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الناديين في عدة مجالات، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الرياضي وتطوير كرة القدم، وأبرزها اكتشاف المواهب الشابة وتطويرها، من خلال تبادل اللاعبين في سن مبكرة بين الناديين، وتقديم الفرص لتطوير مهاراتهم، وتشمل الاتفاقية أيضاً، التعاون في الجوانب القانونية، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بإدارة الأندية الرياضية.

وتعتبر الاتفاقية فرصة لدراسة وتطوير أساليب التدريب للاعبين في فئات الشباب والرجال، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة في مجال التدريب الرياضي، وتبني الأساليب الحديثة والفعالة في تطوير مهارات اللاعبين، كما تشمل الاتفاقية التعاون في مجال الطب الرياضي، فيما يتعلق بالعناية الطبية للاعبين والوقاية من الإصابات، بهدف ضمان صحة وسلامة اللاعبين وتحسين أدائهم في الميدان.

من جهته، أشاد أحمد بن شعفار رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، بأهمية التعاون المشترك بين الناديين، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس التزام النادي بالتطوير المستمر، والبحث عن الشراكات الفعالة لرفع مستوى كرة القدم على المستويين المحلي والدولي، معرباً عن ثقته في أن هذه الشراكة ستسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المرجوة للنادي.

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