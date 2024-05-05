شباب الأهلي بطلاً للدوري تحت 19 سنة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج فريق نادي شباب الأهلي لكرة القدم بلقب مسابقة دوري الشباب تحت 19 سنة، بعد فوزه على فريق خورفكان بخمسة أهداف نظيفة في المباراة، التي جرت على ملعب استاد نادي شباب الأهلي بالعوير، ضمن الجولة الـ 30 والأخيرة للدوري.

وسجل أهداف شباب الأهلي كل من عبد العزيز الأصبحي في الدقيقة 24، ومحمد المنصوري «هدفين» في الدقيقتين 39 و54، ودريسا كوليبالي في الدقيقة 60، ومحمد البناي في الدقيقة 88.

وسلم يحيى خلف المطروشي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عضو لجنة المسابقات، الميداليات الذهبية ودرع الدوري للاعبي شباب الأهلي.

وحسم فارق المواجهات المباشرة اللقب لصالح شباب الأهلي بعد تساويه في النقاط مع العين، ولكل منهما 83 نقطة، وحل العين في المركز الثاني، في حين جاء الوصل في المركز الثالث برصيد 72 نقطة. وحقق شباب الأهلي الفوز في 27 مباراة، وتعادل مرتين، بينما خسر مباراة واحدة فقط طوال مشواره في المسابقة.

ونجح لاعبو شباب الأهلي في تسجيل 124 هدفاً، وجعلتهم ثاني أقوى خط هجوم، بعد العين الأقوى هجوماً برصيد 146 هدفاً، ثم الوصل في المركز الثالث برصيد 102 هدف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز