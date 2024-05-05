الجزيرة يسترد نغمة الانتصارات بعد 8 مباريات على حساب بني ياس

المصدر: أبوظبي-أحمد عيسى تصوير سيف الكعبي

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استرد الجزيرة نغمة الإنتصارات في دوري أدنوك للمحترفين بعد 8 مباريات متتالية، بالفوز على ضيفه بني ياس بهدف أحرزه عمر تراوري "ق 21"، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم لحساب الجولة 22 من المنافسة، بعد مواجهة قوية من الطرفين، أنهى بها "فخر ابوظبي" سلسلة نتائجه السلبية في 8 مباريات سابقة شهدت تعادله في 4 وخسارته في مثلها، محققا أيضا فوزه الأول في 2024 والأول تحت قيادة مدربه الفرنسي غريغوري، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع "مؤقتا"، وبقى "السماوي" برصيد 22 نقطة في المركز التاسع.

منذ صافرة البداية كشف الفريقان عن رغبتهما في تحقيق الفوز بالنقاط الثلاث من خلال إعتمادهما على سلاح الهجوم عند أمتلاك الكرة والضغط على المنافس عن فقدانها، مع تفوق الجزيرة في الإستحواذ والضغط الهجومي، دون أن تتاح فرصا خطرة للفريقين بإستثناء بعض المحاولات، بينما نجح الجزيرة في خطف هدف التقدم بتهديفة صاروخية من داخل الصندوق عن طريق عمر تراوري في الدقيقة 21، وساهم الهدف في تماسك صاحب الأرض مع مواصلة سعيه لإضافة الهدف الثاني وسط محاولات من "السماوي" للتعديل حتى نهاية الحصة الأولى.

وفي الشوط الثاني عاد بني ياس أكثر نشاطا وتنظيما في الشق الهجومي بحثا عن إدراك هدف التعادل لكن دفاع الجزيرة بقيادة محمد العطاس تألق في حماية مرماه، مع تمركزه في منطقة الوسط ومحاولاته لإختراق دفاع السماوي، لتستمر المواجهة قوية بين الفريقين خاصة في الجزء الأخير من زمن اللقاء الذي شهد تبادلا للهجمات كان أخطرها تهديفة سواريز لاعب بني ياس والتي اصطدمت بالقائم، لتستمر المباراة بتقدم الجزيرة حتى اطلق قاضي الجولة صافرة النهاية.

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