تعادل سلبي خاسر لحتا مع عجمان في دوري الإمارات للمحترفين

المصدر: دبي-علي شدهان تصوير زيشان أحمد

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لم يحقق فريق حتا الأول لكرة القدم، المطلوب من مباراته أمام ضيفه عجمان اليوم الأحد في الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين في الإمارات، فاكتفى بتعادل سلبي يعد خاسرا في ضوء سعيه الحثيث لتجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

ووضع حتا نقطة في رصيده، والذي أصبح 7 نقاط، "متمسكا" بالمركز 14 الأخير في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري من 21 مباراة، فيما رفع عجمان رصيده إلى النقطة 24 من 20 مباراة، وبات في وضع أفضل في إطار حسابات الهبوط.

ولم يرتفع مؤشر الأداء في غالبية دقائق المباراة إلى أكثر من "العادي جدا" من الفريقين، في ظل عدم فاعلية الهجوم، وقلة الفرص المتاحة للتسجيل.

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