"رابطة المحترفين" تعلن أسماء الفائزين بجوائز الأفضل في أبريل

المصدر: وام

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أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، أسماء الفائزين بجوائز الأفضل في شهر أبريل الماضي، لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب، بمنافسات بطولة دوري أدنوك للمحترفين الموسم الجاري 2023 - 2024.

وحصل عادل تعرابت نجم نادي النصر على جائزة أفضل لاعب في شهر أبريل، متفوقا على الرباعي إيجور جيسوس (شباب الأهلي)، وأندريس فومبيرجار (اتحاد كلباء)، ومانولو جابياديني (النصر)، ومامادو كوليبالي (الجزيرة).

وتوج حمد المنصوري حارس مرمى اتحاد كلباء، بجائزة أفضل حارس، متفوقا على خالد السناني (الوصل)، وسهيل عبد الله (الإمارات).

وحصد ألفريد شرودر المدير الفني لنادي النصر، جائزة أفضل مدرب بالتفوق على غازي الشمري مدرب اتحاد كلباء، وميلوش ميلوييفيتش المدير الفني لنادي الوصل.

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