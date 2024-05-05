سلطان بن حمدان: العين قادر على تحقيق طموحات جماهير الكرة الإماراتية في الآسيوية

المصدر: وام

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هنأ الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، فريق نادي الوحدة بمناسبة تتويجه بطلاً لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي مساء الجمعة.

وأثنى رئيس اللجنة التنفيذية لنادي العين، على جهود رابطة المحترفين الإماراتية في التنظيم المميز لكافة المسابقات والتي يرتبط أداؤها دائماً بمواكبة التطور لبلوغ أعلى مؤشرات النجاح.

وقال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، إن جمهور العين يظل العلامة الفارقة والسبب الرئيس في إنجاح كافة المسابقات التي يكون العين طرفاً فيها ونسأل الله التوفيق للفريق من أجل إسعادهم في النهائي الآسيوي.

وأضاف: “العين طوى ملف مباراة نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي ونحن نثق في مقدرة الفريق على تحقيق طموحات محبيه، ونعلم جيداً أن جميع عناصر الفريق يدركون أنهم أمام تحدٍ استثنائي في مهمتهم الوطنية بعد أن تمكنوا من التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا والذي يمثل خطوة مهمة لتحقيق إنجاز قاري جديد يضاف إلى رصيد كرة القدم الإماراتية، ونسأل الله السداد والتوفيق للفريق في ترجمة رؤية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، من أجل إسعاد محبي هذا النادي الكبير”.

وأعرب الشيخ سلطان عن بالغ تقديره إلى سفارة الدولة بطوكيو، على الجهود المخلصة التي تضطلع بها نحو توفير كافة المتطلبات والتسهيلات والدعم المطلوب للفريق وجماهير نادي العين باهتمام كبير ومتابعة من سعادة شهاب أحمد الفهيم- السفير فوق العادة والمفوض للدولة لدى اليابان.

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