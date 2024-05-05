العروبة يحلّق بالنقطة 70 ويتخطى «غلف إف سي»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

قبل 4 أسابيع على نهاية مباريات دوري الأولى، ضمن العروبة الصعود لدوري أدنوك للمحترفين، وكذلك التتويج بدرع الهواة، للمرة الثانية في تاريخه.

وذلك إثر فوزه على ضيفه غلف إف سي 2-0 أحرزهما فابريكو فرنانديز، ومحمد ديوب، في الدقيقتين 26، 90+5، ليصل فرسان مربح برصيده إلى 70 نقطة وهو الرقم الذي لا يمكن أن يصل إليه أي فريق آخر من فرق مقدمة دوري الدرجة الأولى، لتنحصر البطاقة الثانية بين دبا الفجيرة 56 نقطة مع تبقي 3 مباريات للنواخذة ودبا الحصن الثالث برصيد 55 نقطة مع تبقي 4 مباريات له.

وعقب إطلاق الحكم حسن البلوشي صافرته معلناً نهاية اللقاء، احتفل لاعبو العروبة مع جماهيرهم. وفي بقية مباريات الأمس، تعادل الظفرة مع التعاون بدون أهداف وهي نفس نتيجة مباراة مصفوت والفجيرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز