مباراتان في الجولة الـ 22 لدوري المحترفين اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق، اليوم، مباريات الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين، إذ تقام مباراتان في افتتاحية الجولة، يلتقي في المباراة الأولى الجزيرة ضيفه بني ياس عند الثامنة و45 دقيقة مساءً، في مواجهة يبحث فيها كل فريق عن الفوز بالنقاط الثلاث بدوافع مختلفة، خاصة صاحب الأرض الذي يرغب في معانقة الانتصارات التي غاب عنها خلال الجولات الثماني السابقة من المنافسة.

وبعد تعادله في المباريات الثلاث الأخيرة، ما أدى إلى تراجعه في جدول الترتيب الذي يحتل فيه المركز الثامن برصيد 24 نقطة.

بينما يدخل «السماوي» اللقاء بطموح مواصلة نتائجه الإيجابية بعد فوزه في الجولة السابقة على حتا الذي رفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع، وفوزه يضمن له التقدم على الجزيرة في الجدول، الأمر الذي يزيد دافعه في اللقاء وحتى لا يعود مجدداً للخسارة.

فوز

ويسعى بني ياس إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي بعدما عاد الفريق لسكة الانتصارات بالفوز في الجولة الماضية على حتا، وهو الانتصار الذي قفز بالفريق إلى المركز العاشر برصيد 22 نقطة، ودخل منطقة الأمان بعيداً عن حسابات الهبوط.

وفي المباراة الثانية، يستقبل حتا ضيفه عجمان اليوم في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً، في مباراة تبدو فيها الحسابات متشابهة، خصوصاً ما يتعلق بتجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

وهذه «الحسبة» لا تتحقق إلا بحصد النقاط الثلاث للمباراة. ويدرك حتا أن مهمته لن تكون سهلة في ظل تأزم موقفه في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري، وحالة النشوة التي يعيشها منافسه في الجولات الأخيرة من البطولة.

وقبل مباراة اليوم، يحتل حتا المركز 14 الأخير في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري من 20 مباراة برصيد 6 نقاط، جمعها من الفوز على «الإمارات»، والتعادل مع البطائح وعجمان في الدور الأول، والتعادل مع «الإمارات» في الدور الثاني من البطولة، بينما يقف عجمان في المركز التاسع برصيد 23 نقطة من 19 مباراة.

على الجانب الآخر، تبدو الأمور أفضل لعجمان الذي حقق تقدماً كبيراً في الدور الثاني للمسابقة بوصوله للنقطة 23 من 19 مباراة، حيث يتبقى للفريق مباراتان مؤجلتان مع بني ياس والبطائح. واستعد عجمان للمباراة بسلسلة من التدريبات اليومية بعد مباراته السابقة مع خورفكان التي فاز فيها «البرتقالي» بقرار إداري «3-0» رفعت من معنوياته كثيراً.

وعلق المدير الفني للفريق دانيال إيسايلا على المباراة، مؤكداً أهمية المباراة والحرص على زيادة النقاط والتقدم في جدول الترتيب، مشيراً إلى أن المنافس حتا رغم تأخره في جدول الترتيب، إلا أنه يستحق أكثر من ذلك قياساً بما يقدمه من مستوى.

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