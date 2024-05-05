العنابي يحصد كأس «ADIB» بالصلابة الدفاعية والقتالية

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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عاد الوحدة إلى تذوق طعم البطولات، بعد غياب 6 سنوات، وحقق لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «أديب»، وذلك للمرة الثالثة في تاريخه، بالفوز على العين 0-1، أول من أمس، في النهائي الذي أقيم في ستاد محمد بن زايد، لتكون البطولة إنقاذاً لموسم «أصحاب السعادة».

وتمكن العنابي من رد الدين إلى الزعيم بعد 15 عاماً من أول نهائي لكأس المحترفين الذي جمع بين الفريقين وفاز به العين بالنتيجة نفسها، وكانت آخر بطولتين للوحدة على حساب العين أيضاً حينما فاز بآخر ألقابه في كأس السوبر في سنة 2018 بركلات الترجيح، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي 2024-2023.

ونجح الوحدة في خطف اللقب بالواقعية التكتيكية والصلابة الدفاعية بعدما قدم الفريق أداء دفاعياً قوياً على مدار شوطي اللقاء، إذ على الرغم من سيطرة العين المطلقة واستحواذه على الكرة بنسبة %71.8 مقابل %28.2 فإنه لم يتمكن من هز الشباك وسط استبسال من لاعبي الوحدة وخط الدفاع الذي تحمل عبء المباراة، إلى جانب تألق الحارس راشد علي.

وعلى الرغم من تسديدات العين التي بلغت 21 تسديدة، جاءت 4 تسديدات منها فقط على المرمى، مقابل 3 تسديدات للوحدة، منها 2 على المرمى، لينجح العنابي في التسجيل من أقل عدد من الفرص.

وأعرب الصربي غوران توفيغدزيتش المدير الفني لفريق الوحدة عن سعادته بالتتويج بأول لقب في مسيرته مع الأندية الإماراتية، والحصول على الكأس مع العنابي، موجهاً الشكر إلى لاعبيه على الجهد الكبير الذي بذلوه طوال المباراة، والظهور بشكل دفاعي متميز أمام فريق قوي مثل العين.

وتعد كأس مصرف أبوظبي الإسلامي الأولى لتوفيغدزيتش في أول نهائي يخوضه مع الأندية الإماراتية، إذ تولى المدرب الصربي تدريب أندية عجمان وخورفكان وبني ياس واتحاد كلباء والنصر وأخيراً الوحدة. وقال توفيغدزيتش عقب اللقاء:

بدأنا المباراة بشكل جيد، ونجحنا في تسجيل هدف مبكر ساعدنا كثيراً على تنفيذ خططنا، واستطعنا الحد من خطورة المنافس بعد الهدف، فلعبنا مباراة تكتيكية وبتنظيم دفاعي جيد جداً، وأهنئ اللاعبين بالروح القتالية والإصرار على الحفاظ على الفوز حتى نهاية المباراة.

وأضاف: حققنا هدفنا في التتويج باللقب، وفي ما يتعلق باللجوء إلى الدفاع لا عيب في ترك الاستحواذ حينما تلعب أمام فريق العين الذي يمتلك عناصر على أعلى مستوى بعدما نجحنا في الحد من خطورتهم بشكل كبير.

وأشاد توفيغدزيتش بمسيرة أسطورة العنابي، إسماعيل مطر، وأنه يستحق إنهاء مشواره بالتتويج بلقب الكأس، مشيراً إلى أن مطر ليس لاعباً عادياً ولكنه امتلك من الخبرات الكثير التي ساعدت الوحدة ولاعبيه في داخل وخارج الملعب.

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