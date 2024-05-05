عبدالسلام جمعة: بطولة مهمة في توقيت مناسب

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد عبدالسلام جمعة، المشرف على فريق الكرة بالوحدة، أهمية حصد العنابي للقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي والتتويج ببطولة في الموسم الحالي، وأن الكأس جاءت في الوقت المناسب، بعد غياب لسنوات عدة عن منصات التتويج.

وقال: «نهدي الكأس إلى سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي ولجماهير العنابي الوفية التي ساندت الفريق وكانت المحفز الأساسي للاعبين في تحقيق اللقب، وأعتقد أن الوحدة استحق الفوز بعدما قدم الفريق أداء قتالياً على مدار شوطي اللقاء».

وأضاف: «بالتأكيد الفوز بالكأس له طعم آخر لأنه في الكلاسيكو أمام العين الذي قدم مباراة قوية، إلا أن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية وتحلوا بالروح القتالية التي مكنتهم من الحفاظ على الفوز». وأشار إلى أنه من المهم البناء على البطولة في المواسم المقبلة، وأن الفريق سيسعى بكل قوة من أجل حصد لقب الدوري في الموسم القادم والغائب منذ عام 2010 من أجل إسعاد جمهوره.

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