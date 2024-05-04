تفوق الوصل وشباب الأهلي «داخل وخارج الديار» يضعهما في صدارة الدوري

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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شهدت 139 مباراة في دوري أدنوك للمحترفين، 482 هدفاً قبل ساعات من انطلاق مباريات الجولة 22، و50 مرة بقيت الشباك نظيفة، وبلغ معدل التسجيل 3.47 أهداف في المباراة الواحدة، ومعدل انتصار الأندية على أرضها 39%، وخارج أرضها 38%، وانتهت 23% من المباريات بالتعادل، وبلغ معدل البطاقات الصفراء 4.09 إنذارات في المباراة الواحدة، ومعدل البطاقات الحمراء 0.37 طرد في المباراة الواحدة.

ويؤكد كل من الوصل وشباب الأهلي، أحقيتهما في احتلال المركزين الأول والثاني في جدول ترتيب الدوري، بتصدرهما ترتيب مباريات الأندية داخل الديار وخارج الديار، بعدما تصدر الوصل الترتيبين بجمعه 29 نقطة على أرضه، و23 نقطة خارج أرضه، ويليه شباب الأهلي في المركز الثاني بحصوله على 22 نقطة على أرضه، و21 نقطة خارج أرضه.

وبالنسبة لباقي جدول ترتيب الأندية بناءً على مجمل النقاط التي تم الحصول عليها داخل الديار، يأتي الوحدة في المركز الثالث برصيد 18 نقطة، ويليه كل من النصر والعين 17 نقطة، وبني ياس وخورفكان 16 نقطة، والشارقة 15، والبطائح 12، وكل من الجزيرة واتحاد كلباء 9 نقاط، وعجمان 7، والإمارات 5 نقاط، وحتا بنقطتين.

ويحتل العين المركز الثالث في جدول ترتيب الأندية بناءً على نتائجها خارج الديار بجمعه 19 نقطة، ويليه النصر 18 نقطة، الوحدة 17، وكل من الشارقة وعجمان 16 نقطة، والجزيرة 15، والبطائح 14، واتحاد كلباء 12، وكل من بني ياس والإمارات 6 نقاط، وخورفكان وحتا 4 نقاط.

وتجدر الإشارة إلى أن أندية الوحدة والنصر واتحاد كلباء، الوحيدة التي أكملت لعب 21 مباراة في الدوري، بينما لدى كل من الوصل، وشباب الأهلي، والشارقة، والجزيرة، وخورفكان وحتا مباراة مؤجلة واحدة، والعين، والبطائح، وعجمان، وبني ياس والإمارات مباراتان مؤجلتان، مع بقاء 6 جولات على نهاية الدوري.

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