العروبة أول الصاعدين إلى دوري المحترفين

المصدر: دبا الحصن - محمد فضل

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يحتفل العروبة، اليوم أمام غلف إف سي، بصعوده رسمياً إلى مصاف دوري أدنوك للمحترفين، مستفيداً من تعادل دبا الحصن وجاره دبا الفجيرة السلبي، في افتتاحية مواجهات الأسبوع 30 من دوري الهواة أمس، وهي النتيجة التي قادت العروبة الذي يمتلك 67 نقطة إلى الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين، في انتظار تحقيق الفوز اليوم ليضمن التتويج بدرع الهواة رسمياً.

ورفع التعادل خلال مباراة الديربي رصيد دبا الفجيرة إلى 56 نقطة في المركز الثاني مع تبقي 3 مباريات للنواخذة وحتى لو قدر للفريق الفوز فيها لن يستطيع اللحاق بالعروبة، في وقت وصل فيه الحصن إلى 55 نقطة في المركز الثالث مع تبقي 4 مباريات.

وبصم الحمرية على هبوط سيتي لدوري الدرجة الثانية بعد الفوز عليه بنتيجة 3 - 1 أحرز منها جون إيفرسون «هدفين» وهدفاً لإبراهيم هارونا، وسجل يتيمة سيتي محمد طالب ليصل الحمرية برصيده إلى 33 نقطة، وتجمد سيتي عند 8 نقاط ليرافق الرمس الذي انسحب قبيل نهاية الدوري بنحو 7 جولات.

وفاز يونايتد على الجزيرة الحمراء بنتيجة 4 - 0، وتقاسم كل من لويس مارسيلو ومالك إتاندا الأهداف الأربعة بواقع هدفين لكل لاعب. وقلب العربي تأخره أمام الذيد بهدف إلى فوز بثلاثية بكر الذيد بهدف السبق عن طريق ناتان، وعدل العربي عن طريق فييرا، وأضاف سلطان أبودقن هدف العربي الثاني وآرنست الهدف الثالث.

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