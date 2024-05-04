16 فريقاً في كأس النخبة العربية للناشئين بدبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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انطلقت، أمس، منافسات النسخة الثانية من كأس النخبة العربية للناشئين لكرة القدم، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، وتختتم منافساتها غداً، في استاد حميد الطاير بنادي النصر، بمشاركة 16 فريقاً من 8 دول، تتقدمها أندية دبي وفرسان الأردن بطل نسخة العام الماضي.

وتأتي البطولة في إطار الخطة الاستراتيجية لمجلس دبي الرياضي، في الجانب المتعلق باستكشاف المواهب الرياضية وتطويرها وجذب القطاع الخاص شريكاً أساسياً في تطوير الرياضة من خلال تنظيم فعاليات رياضية دولية لها تأثير في برامج تطوير الناشئين وتطوير السياحة الرياضية في دبي.

وحضر منافسات اليوم الأول عادل البناي رئيس قسم شركات كرة القدم في مجلس دبي الرياضي، وعدد من مديري وممثلي الأندية المشاركة في البطولة.

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