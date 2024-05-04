تاعرابت.. رجل المواقف الصعبة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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«رأيتم كيف يلعب في هذا العمر، بالنسبة لي إنه أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإماراتي، قائد عظيم للنصر، يعرف كيف يبرز قدراته، ويمكنه اللعب في أي مركز.

ويقدم الدعم الكافي للفريق في جميع الأوقات التي يحتاجه فيها.. يعمل بجدية وجاهز بدنياً ويمتع جمهور النصر بمستوياته العالية وأهدافه الجميلة»، بهذه الكلمات وصف الهولندي ألفريد شرود، المدير الفني للنصر، لاعب العميد المخضرم، المغربي عادل تاعرابت، الذي تم اختياره رجل المباراة في مباراة الديربي أمام شباب الأهلي التي فاز بها النصر 4-3، ليعبر إلى نهائي كأس رئيس الدولة للمرة 12 في تاريخه.

ويمكن وصف تاعرابت (34 عاماً)، بأنه منقذ النصر الجديد، سواء تواجد في مركز المهاجم الصريح أم خلف المهاجم، أم على الجناح الأيسر، الذي يؤدي فيه بشكل جيد، حيث نجح اللاعب الدولي المغربي السابق في تسجيل ثنائية في شباك شباب الأهلي الخميس الماضي، ليحتل صدارة هدافي مسابقة كأس رئيس الدولة بـ4 أهداف، ويرفع رصيده إلى 11 هدفاً مع النصر الموسم الحالي.

ويعد تاعرابت أحد أبرز نجوم النصر، فهو يعرف بـ«رجل المواقف الصعبة» في الفريق، حيث قاد العميد للفوز في العديد من المباريات سواء بتمريراته الحاسمة أم أهدافه الجميلة، التي يتصدرها هدفه الوحيد الذي سجله في شباك خورفكان في الدقيقة 89 وقاد به النصر إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة، وخلال هذا الدور برز بشكل لافت أمام عجمان بتسجيله هدف التعادل بعجمان قبل أن يضيف زميله البرتغالي يوري ميديروس الهدف الثاني.

وشارك تاعرابت صاحب الـ34 عاماً في 23 مباراة بقميص النصر خلال الموسم الكروي الحالي في جميع المسابقات، سجل خلالها 11 هدفاً وكان وراء 6 تمريرات حاسمة.

إشادة

وأشادت وسائل الإعلام المغربية بتألق تاعرابت مع النصر ومساهمته الفاعلة في قيادة الفريق إلى نهائي كأس رئيس الدولة، ومنها صحيفة «هسبريس» الإلكترونية التي يتابع حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي (منصة اكس، انستغرام، فيسبوك) حوالي 30 مليون شخص.

وأرجع تاعرابت تألقه مع النصر إلى الروح الجماعية التي يتميز بها الفريق وإلى الدور الإيجابي الذي لعبه المدرب شرودر، وقال: أنا فخور باللاعبين وبالمستويات التي نقدمها، النصر يلعب كرة قدم جميلة والجميع أصبح يستمتع بلعبنا، واعتقد أننا نستحق ما وصلنا إليه ونتطلع إلى المزيد.

وأضاف: منذ قدوم المدرب شرودر أصبح الفريق مختلفاً تماماً، طريقة بنائنا للهجمات، وطريقة قتلنا للخصوم، جعلت حتى الفرق الكبيرة عاجزة عن الدفاع ضدنا، ومكتفية بانتظار الهجمات المرتدة، كما أننا نتحلى بالإيجابية ونسعى للعب ولا نهدر الوقت.

وأعرب تاعرابت عن سعادته بالتأهل إلى نهائي كأس رئيس الدولة، وقال: إنها لحظات لا تنسى لكن المهمة لم تنته، علينا أن نأتي بالكأس إلى النصر ونهديه لجماهيرنا التي وقفت إلى جانبنا وكانت دائماً معنا وبفضلها نحن هنا الآن.

وتابع: لقد خالفنا التوقعات لأن الأغلبية كانوا ينتظرون فوز شباب الأهلي، في المقابل كنا واثقين من قدراتنا، وأخبرت اللاعبين أنه مثلما فزنا عليهم قبل أسبوعين في الدوري بإمكاننا تكرار ذلك في الكأس، وطلبت من زملائي التحلي بالثقة حتى نحقق الفوز والتأهل.

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