الوحدة بطلاً لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمرة الثالثة في تاريخه

المصدر: أبوظبي – محمد صادق تصوير – سيف الكعبي

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توج الوحدة بطلاً لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي بعد فوزه على العين بهدف دون رد، في النهائي الذي جمعهما، مساء اليوم الجمعة، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي.

وأحرز الوحدة لقب البطولة الثالث في تاريخه بعدما توج بالكأس موسمي 2015-2016 و2017-2018، ليفض الشراكة مع العين والنصر في عدد مرات الفوز بالبطولة، ويأتي ثانياً خلف شباب الأهلي (5 ألقاب).

ورفع إسماعيل مطر قائد وأسطورة الوحدة الذي شارك في الدقيقة 87 بدلاً من عمر خريبين، كأس البطولة في آخر نهائي يخوضه اللاعب وكأفضل ختام لمسيرته مع كرة القدم بعدما قرر الاعتزال بنهاية الموسم الحالي.

قدم الفريقان مباراة ممتعة ومثيرة وسط حضور جماهيري كبير من الجانبين، بلغ نحو 30 ألف متفرج ملأوا جنبات استاد محمد بن زايد في مشهد رائع.

جاءت البداية هجومية من جانب لاعبي العين في الدقائق الخمس الأولى، ولكن نجح لاعبو الوحدة في امتصاص حماس المنافس، قبل أن يدخل الفريق أجواء اللقاء.

ومنح المدافع لوكاس بيمنتا الوحدة هدف التقدم في الدقيقة 15 بكرة رأسية جميلة مستغلاً عرضية أرسلها سلطان الزعابي جهة اليمين، وضعها بيمنتا على يمين الحارس خالد عيسى.

بعد الهدف مالت السيطرة إلى فريق العين الذي سيطر على مجريات الأمور ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى العنابي، وحاول كاكو بتسديدة في الدقيقة 32 لم تشكل أي خطورة، تبعها تسديدة أخرى من المغربي سفيان رحيمي لكنها بعيدة عن مرمى راشد علي.

واعتمد الوحدة على التكتل الدفاعي في مناطقه الخلفية مع الهجمات المرتدة التي نفذ بعضها في الشوط الأول، ومرر آلان كرة "ساقطة" إلى عمر خريبين في مواجهة المرمى إلا أن خالد عيسى خرج في الوقت المناسب في الدقيقة 37

وأهدر لوكاكو لاعب وسط العين فرصة التعادل من أول فرصة خطرة لـ "الزعيم" ولكنه أطاح بها بعيداً عن المرمى في الدقيقة 41.

وأنقذ راشد علي مرماه من هدف محقق قبل نهاية الشوط الأول بعدما تصدى لتسديدة صاروخية من بالاسيوس، لينتهي الشوط بتقدم الوحدة بهدف دون رد.

بدأ العين الشوط الثاني بقوة أكبر وكثف من ضغطه الهجومي على دفاع الوحدة بغية إدراك التعادل، وكاد التوغولي لابا كودجو أن يعدل النتيجة في الدقيقة 49 برأسية ولكن كرته مرت بجوار القائم بقليل.

وواصل حارس "العنابي" تألقه في التصدي لرأسية خطيرة من سعيد جمعة في الدقيقة 53.

رغم التراجع الوحداوي للدفاع إلا أن عمر خريبين كاد أن يضيف الهدف الثاني من هجمة مرتدة، نجح خالد عيسى في إبعادها ببراعة إلى ركنية في الدقيقة 57.

وحرم القائم لابا كودجو من هدف التعادل بعدما رد رأسية المهاجم التوغولي في الدقيقة 81.

رفض عمر خريبين قتل المباراة لصالح فريقه بالهدف الثاني بعدما تعامل برعونة مع عرضية متقنة من الإيراني أحمد نور الله في الدقيقة 83.

واستبسل لاعبو الوحدة رفقة الحارس في الدفاع عن مرماهم أمام الهجمات العيناوية، ساعدهم على ذلك التسرع من جانب مهاجمي "البنفسجي".

حاول العين في الدقائق المتبقية إدراك التعادل ولكن محاولاته باءت بالفشل وسط دفاع محكم من لاعبي العنابي، ليطلق الحكم صافرة النهاية معلناً فوز الوحدة باللقب.

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