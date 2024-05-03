فانيك: حتا سيلعب بشغف أمام عجمان

المصدر: دبي-علي شدهان

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أكد الصربي نيناد فانيك، مدرب حتا، على أن فريقه سيلعب أمام ضيفه عجمان الأحد في الجولة 22 من دوري ادنوك للمحترفين لكرة القدم في الإمارات، بشغف وتركيز، وبعيدا عن ارتكاب الأخطاء.

قبل المباراة

وقبل مباراة الأحد، يقف فريق حتا في المركز 14 الأخير من لائحة الترتيب العام لفرق الدوري برصيد 6 نقاط فقط، جمعها من الفوز على "الإمارات"، والتعادل مع البطائح وعجمان في الدور الأول، والتعادل مع "الإمارات" في الدور الثاني من البطولة.

مباراة مهمة

وقال فانيك: المباراة مهمة لنا، وسنلعب بشغف لاستكمال مشوارنا في الدوري، وتركيزنا منصب على كل مبارياتنا المتبقية في البطولة، وندرك أن موقفنا صعب في لائحة الترتيب العام، لكن يجب أن نلعب بشغف في كل المباريات.

فريق منظم

وأضاف فانيك: عجمان فريق منظم وأسلوب لعبه ضاغط على المنافس، وأتوقع مباراة حماسية من الفريقين، وهدفنا الفوز بالمباراة، وأمامنا 6 مباريات، 3 منها في المتناول مقارنة بمراكز الفرق في لائحة الترتيب، لا بد من التركيز وعدم ارتكاب الأخطاء، وبذل جهد أكبر في كل المباريات.

حصد النقاط

ومن جانبه، قال سيف سالم، لاعب فريق حتا: فريقنا جاهز لخوض المباراة أمام عجمان، ولن نرضى بغير حصد النقاط الثلاث للمباراة.



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